الوحدات يخطف الفوز القاتل من الجزيرة ويشعل الصراع في المقدمة

مصطفى بالو



عمان- خطف فريق الوحدات فوزا ثمينا في الوقت القاتل من الجزيرة، سجله المتألق أحمد ثائر بالدقيقة 90، لتنتي المباراة بفوز الوحدات بنتيجة 1-0، والتي جرت مساء الأحد، على ستاد عمان الدولي، ضمن الأسبوع التاسع من دوري المحترفين لكرة القدم، ليتقدم الوحدات الى المركز الثاني مؤقتا برصيد 17 نقطة، متساويا مع الرمثا والسلط بذات الرصيد،مشعلا الصراع في المراكز الأولى على قمة الترتيب، فيما راوح الجزيرة مكانه في المركز السابع برصيد 11 نقطة.

الجزيرة 0 الوحدات 1

تعليمات مدربي الجزيرة والوحدات واضحة في تحركات اللاعبين منذ انطلاق الشوط الأول، وفق سيناريو يفرض الضغط الكبير على المستحوذ للكرة، واجبار كل منهما البقاء في ملعبه، وفق تحركات تكتيكية متشابهة في توزيع اللاعبين بطريقة 4-2-3-1، حين ثبت مدرب الجزيرة أمجد أبوطعيمة الثنائي نور الدين الروابدة وإبراهيم سعادة في عمق العمليات، معطيا سعادة الضوء الاخضر بالتحرك الهجومي، وتفعيل انطلاقات حمزة الصيفي، علي علوان وعامر جاموس، لايجاد الثغرات في ملعب الوحدات عبر تنويع الحلول، وتكثيف الكرات صوب عبدالله العطار الوحيد في المقدمة الهجومية، فيما يعود سعادة سريعا الى جوار الروابدة بمعية الصيفي جاموس، لتشكيل حاجز دفاعي من منتصف الملعب، وزيادة الامان الدفاعي بوجود جبر خطاب، محمد الباشا، نورالدين موافي وعمر قنديل، لحماية مرمى وليد عصام.

ورد مدرب الوحدات عبدالله أبوزمع، بتثبيت احمد ثائر في الارتكاز الدفاعي، ومنح رجائي عايد حرية التحرك برفقة خالد عصام،أحمد زريق، وأنس العوضات، بما يزيد من الكثافة الهجومية، ويتجاوز حاججز الجزيرة الدفاعية، وايجاد الحلول أمام إبراهيم الجوابرة المهاجم الوحيد في المقدمة الهجومية، ويعود رجائي الى جانب ثائر بتراجع زريق وعصام والعوضات، لزيادة القوة الدفاعية وتقديم الاسناد لرباعي الدفاع كلا من يزن العرب، عبدالله نصيب، مهند أبوطه، وفراس شلباية، لتأمين مرمى عبد الستار من “الغزوات” الجزراوية، والتي بدأها العطار بتسديدة قوية علت مرمى عبدالستار.

وشهدت الدقائق الاولى من الشوط الأول استحواذا وحداتيا، وفتح جبهات الاطراف في ظل تحرك زريق والعوضات، وعبر فاصل من الكرات بين العوضاتوعصام وزريق، الذي حضرها مواتية أمام العوضات في “صندوق” الجزيرة، وسدد الاخير كررة قوية فوق المرمى، وعاد ونفذ خالد عصام جملة فنية بمعية العوضات، وصلت الى رجائي الذي حاول التسسديد إلا أن مدافع الجزيرة خطاب حول الكرة إلى ركنية، وتحرك الجزيرة بدوافع هجومية، لينفذ الروابدة كرة ثابتة “ساقطة” مرت من الجميع من دون متابعة في المرمى الخالي، وبعدها كان علوان يتبادل الكرة مع قنديل وصلت الى العطار الذي سدد في احضان عبدالستار، وعاد اللعب للانحصار في وسط الملعب، مع تضيق الخناق وغياب المساحات من كلا الفريقين،لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0-0.

“ثائر يحسمها”

واستهل مدرب الوحدات الشوط الثاني بتبديل هجومي، بإشراك صالح راتب بدلا من احمد زريق، بهدف تفعيل العاب الدائرة بالشق الهجومي، ليتحرك الوحدات بدافع هجومية، حيث تبادل صالح والعوضات الكرة وسدد الاخير كرة قوية بجوار المرمى، ليرد الجزيرة ويوسع رقع اللعب على الاطراف، ونفذ محمد الباشا كرة ثابتة خلف الدفاع، وارتقى لها علي علوان ودكها، الا ان الجوابري ابعد الكرة من فوهة المرمى على حساب ركنية.

واستلم الوحدات زمام المباردة في منطقة العمليات، بفعل تقارب رجال عملياته، والضغط على اللاعب المستحوذ للكرة، وسرعة بالانتقال من الدفاع للهجوم، وسط تراجع الاداء الجزراوي واهتم بإغلاق ملعبه، وعانى من البطئ في الانتقال من الدفاع للهجوم، ليقدم خالد عصام فاصلا من المراوغة، وحضر كرة عرضية ابعدها محمد الباشا على حساب ركنية من مبدأ الأمان، وعاد ابوزمع ليطلب تفيل المنظظومة الهجومية فأشرك منذر ابوعمارة وسوني سعد، بدلا من العوضات وإبراهيم الجوابري، ليظهر الجزيرة في هجمة منظمة، تبادل الكرة كلا من قنديل، وعلوان وسعادة وصلت موافي الذي تلكأ في المنطقة المحرمة للوحدات.

وشهد الثلث ساعة الاخيرة من عمر المباراة، صحوة جزاوية وسرعة في نقل الكرات وتنويع الحلول وإن وجد في الاطراف ضالته، إلا أن انه افتقد اللمسة الأخيرة في ملعب الوحدات، ليعود حورا المدربين التكتيكي فأشرك الجزيرة حسين عبيدات وخضر الحاج وأحمد عبدالحليم بدلا من حمزة الصيفي وعبدالله العطار، وعلي علوان فيما طرح الوحدات ورقتي أحمد إلياس وأحمد هشام بدلا من رجائي عايد وخالد عصام، واستمرت المناورات بين الفريقين نحو خطف هدف التقدم، وهو ما تحقق للوحدات في الدقيقة القاتلة عندما دك ركنية ابوعمارة على يسار وليد عصام

المباراة في سطور

النتيجة: الجزيرة 0 الوحدات 1

الأهداف: سجل للوحدات أحمد ثائر عند د.90

الحكام: محمد مفيد، عبدالرحمن عقل، قيس خميس، ومعتز الفراية رابعا.

العقوبات: عمر قنديل ونورالدينن الروابدة (الجزيرة) ، يزن العرب وخالد عصام وفراس شلباية (الوحدات)

الملعب: ستاد عمان الدولي.

مثل الفريقين:

-الجزيرة: وليد عصام، جبر خطاب، محمد الباشا، نورالدين موافي، عمر قنديل، إبراهيم سعادة، نورالدين الروابدة، حمزة الصيفي(حسين عبيدات)، عامر جاموس، علي علوان(أحمد عبدالحليم)، وعبدالله العطار(خضر الحاج).

-الوحدات: أحمد عبدالستار، يزن العرب، عبدالله نصيب، مهند أبوطه، فراس شلباية، أحمد ثائر، رجائي عايد(أحمد إلياس)، أحمد زريق(صالح راتب)، خالد عصام(أحمد هشام)، أنس العوضات(منذر أبوعمارة)، وإبراهيم الجوابري(سوني سعد).