الوحدات يخوض مباراتين وديتين الأسبوع الحالي

مصطفى بالو

عمان- نظمت جماهير نادي الوحدات حملة “إدعم ناديك”، وحشدت الانصار والمحبين من مختلف محافظات المملكة، في مجمع النادي الرياضي بمنطقة غمدان، لشراء تذاكر الدعم المحددة بأسعارها من 3-20 دينارا، بهدف رفد خزينة النادي في ظل الظروف المالية الصعبة التي يعيشها نادي الوحدات خاصة، والأندية المحلية بشكل عام، ما يساهم في دفع عجلة نشاطات النادي الرياضية والثقافية والاجتماعية، واستمرار الإنجازات المحلية والظهور المشرف لفريق الكرة في المشاركة التاريخية بدوري أبطال آسيا للموسم 2020.

الصيرفي: ناديكم يناديكم

رئيس رابطة مشجعي نادي الوحدات سعيد الصيرفي حث جماهير ناديه بالقول: “جماهير الوحدات، ناديكم يناديكم، وأنتم المشهود لكم بوقفاتكم في الضراء قبل السراء مع نادي الوحدات”.

ويضيف: لعل هذه الكلمات وجدت صداها لدى محبي الوحدات في جميع محافظات المملكة، منذ اليوم الأول التي اطلقتها مجموعة من جماهير الوحدات، وبدأنا نستقبل الدعم من محبي النادي، ولعل ما يثلج الصدور أنها حشدت الانصار من مختلف الطبقات، وإن كان الأميز في أول يومين، ولعل الكثير من المشاهد التي أكدت ان نادي الوحدات بخير، حين وجدنا الصغار يتراكضون ويحملون ما في “حصالاتهم” البيتية ويقدمونها دعما لنادي الوحدات، ومنها ايضا ما خاطب العواطف، حين حضر أحد المشجعين برفقة أولاده الثلاثة، وكل واحد منهم يحمل 3 دنانير بيده، قدموها بطواعية وحب لخزينة نادي الوحدات”.

وتابع: “الحملة تستمر حتى يوم الثلاثاء، وأناشد من منبر جريدتكم “الغراء” محبي نادي الوحدات داخل وخارج الوطن، ورجال الأعمال منهم الانضمام إلى حملتنا، وشراء التذاكر الافتراضية، لعلها تعوض إلى حد معقول، ما كان يرفد خزينة نادي الوحدات من ريع حضور جماهير الوحدات لمباريات فريق الكرة من المدرجات، حين استمر غيابهم قسريا بسبب الوضع الوبائي المحلي، وكذلك أشكر كل من شاركنا في طرح الفكرة وتنفيذها، وانضم إلى ركب المتطوعين فيها، فالوحدات يكبر بجماهيره ورجالاته الأوفياء، ويكفي ان أقول أن اليوم الأول، ساهم في رفد خزينة النادي بمبلغ 9200 دينار، وبالتأكيد القادم أفضل لنادي الوحدات”.

مباراتان وديتيان

من جهة أخرى، ينتظر أن يخوض فريق الكرة مباراتين وديتين خلال الأسبوع الحالي، والتي تجمعه مع فريقي السلط والوافد الجديد إلى دوري المحترفين فريق البقعة، والتي تأتي ضمن تحضيرات فريق الوحدات للدفاع عن لقبه بدرع اتحاد الكرة، والذي يبدأ غمار المنافسة فيه للموسم 2021، بمواجهة فريق سحاب عند الساعة 3 من عصر الثالث والعشرين من شباط (فبراير) الحالي، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا فريق معان.

وفي ذات السياق، التحق المحترف اللبناني محمد زريق بتدريبات فريق الوحدات، من خلال الوجبة التدريبية التي أقيمت على ملعب مجمع النادي الرياضي في غمدان أمس، ليكون المحترف الثاني بعد التوقيع رسميا على كشوفات الوحدات، إلى جانب السنغالي عبدالعزيز نداي الذي يعود من إجازته القصيرة خلال اليومين المقبلين، ويكون الثالث بعد المحليين خالد عصام وأحمد هشام، بانتظار ترتيب باقي الأوراق، والتي يرصد فيها الجهاز الفني محترفا إفريقيا لتدعيم صفوف الفريق، قبل انطلاق قطار المنافسات الكروية المحلية، وخوضه غمار المنافسة في المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، إلى جانب السد القطري، والنصر السعودي، والفائز من العين الإماراتي وخرسان فولاذ الإيراني خلال نيسان (إبريل) المقبل.

زيارة مباركة

على صعيد متصل، استقبل رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الوحدات، وفدي لجنتي تحسين مخيمي الشهيد عزمي المفتي وإربد، مباركين بفوز فريق الكرة الأول بنادي الوحدات، بلقب دوري المحترفين للموسم 2020، مشيدين بالإنجاز الذي تحقق ودور نادي الوحدات في إثراء الحركة الشبابية والرياضية والكرة الأردنية، متمنين التوفيق لممثل الكرة الأردنية في مشاركته التاريخية الأولى في دوري أبطال آسيا.

وشكر رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة العين وجيه عزايزة الوفدين على هذه الزيارة، مشيرا إلى أنها تؤكد عمق الروابط بين مؤسسات المجتمع المحلي، مثنيا على دور دائرة الشؤون الفلسطينية في رعاية المخيمات، ومشيرا الى مناعة وقوة النسيج الوطني الأردني تحت ظل سليل الدوحة الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وتنفيذ توجيهاته في رعاية الشباب وإطلاق العنان لمواهبهم وطاقاتهم باعتبارهم فرسان التغيير للوطن.