الوحدات يخوض مبارياته بدوري أبطال آسيا في الرياض

عمان- الغد- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الدول المضيفة لمباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021، وذلك بعد مشاورات مكثفة مع الاتحادات الوطنية المشاركة والشركاء التجاريين وأطراف اللعبة كافة.

في منطقة غرب آسيا التي تقام مبارياتها في الفترة 14-30 نيسان (أبريل)، تستضيف السعودية منافسات المجموعتين الأولى والرابعة في الرياض، على أن تقام مباريات المجموعة الثالثة في جدة، وتقام مباريات المجموعة الثانية في مدينة الشارقة الإماراتية، في حين تستضيف الهند منافسات المجموعة الخامسة.

وبموجب ذلك، فإن الوحدات الذي يشارك ضمن المجموعة الرابعة، سيخوض مبارياته الست في الدور الأول في مدينة الرياض، حيث وضعته القرعة مع فرق النصر السعودي والسد القطري والفائز من لقاء فولاذ الإيراني والعين الإماراتي.

أما في منطقة شرق آسيا، فقد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل منافسات دور المجموعات الذي كان مقرراً في الفترة 21 نيسان (أبريل) إلى 7 أيار (مايو)، حيث سيكون الموعد الجديد خلال شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) 2021، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار قيود السفر الحالية وتحديات الحظر التي تفرضها جائحة “كوفيد 19”.

وسوف تستضيف تايلاند منافسات المجموعات السادسة والسابعة والعاشرة، في حين سيتم لاحقاً تحديد مستضيف المجموعتين الثامنة والعاشرة.

وتقرر أيضاً تأجيل مباريات الأدوار التمهيدية لمنطقة شرق آسيا، حيث ستقام الآن بنظام التجمع في الدول ذاتها التي تستضيف المجموعات التي يتأهل إليها الفائزون من كل مباراة في الأدوار التمهيدية.

وضمن عملية تقييم طلبات الاستضافة، والتي كانت مفتوحة لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء، تم وضع مجموعة من المتطلبات لضمان تطبيق أعلى معايير وبروتوكولات الصحة والسلامة.

وتتضمن هذه المعايير أيضاً؛ وجود الحد الأدنى من قيود السفر والحجر الصحي للأندية القادمة، سهولة رحلات السفر والوضع الصحي في الدولة المضيفة، إلى جانب وجود ملاعب كافية لإقامة المباريات، والأهم فرض إجراء فحوصات “كوفيد 19” بشكل إلزامي على جميع اللاعبين والمسؤولين، بحيث يتحمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كل التكاليف.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “باسم أسرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أشكر الاتحادات الوطنية الأعضاء على اهتمامها في استضافة مباريات مسابقات الأندية، والتزامها بضمان مواصلة منح الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والفرق والحكام والمسؤولين”.

وأضاف: “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممتن للدعم الذي تقدمه لجنة المسابقات وشركاؤنا التجاريون، حيث نواصل رعاية مصالح أطراف اللعبة خلال سعينا لضمان تنظيم ناجح لمسابقات الأندية في موسم 2021”.