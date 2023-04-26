الوحدات يدافع عن “السوبر” ويتطلع إلى ألقاب “الطائرة” المحلية

مصطفى بالو



عمان- أكد المدير الفني لفريق الوحدات للكرة الطائرة رائد الحمود، أن “الأخضر” يدافع بقوه عن لقب “كأس السوبر”، من خلال المباراة التي يقص فيها ومنافسه التقليدي شباب الحسين، شريط افتتاح مسابقات الموسم 2023، عند الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين المقبل، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

ويرى الحمود في معرض رده على استفسارات “الغد”،: “أن الوحدات استوعب الدرس القاسي خلال مشاركته، بعد فترة وجيزة من تجميعه، في منافسات أندية غرب آسيا التي أقيمت في عمان مؤخرا، وحل فيها “الأخضر” بالمركز الثامن، وعانى من عدم الوصول إلى الجاهزية البدنية والفنية والتكتيكية المطلوبة، وغاب الانسجام بالشكل المطلوب بين لاعبيه تحت الشبكة، ولم يكن المحترفون الذين تعاقدنا معهما لهذه البطولة، بمستوى الحدث ولم يقدما الإضافة الفنية المطلوبة للفريق الذي احتاج إلى جرعات إضافية من الإعداد، وعدد أكبر من المباريات الودية”.

وتابع: “أنا لا أقدم التبريرات لنتائجنا في البطولة القارية، لكني أجد أننا خرجنا بالدروس والعبر من هذه المشاركة، ورصدنا الأخطاء، في ظل الاختبارات الحقيقية في المباريات التي خضناها مع أبرز الفرق العربية في عمان، وانطلقنا في مرحلة الإعداد الثانية بمعالجة تلك الأخطاء، وترتيب الأوراق من جديد، وركزنا على تناسق الأدواء والتفاهم بين اللاعبين تحت الشبكة، ورفعنا مؤشر الجاهزية في تدريباتنا خلال الشهر الفضيل، واستأنفنا التدريبات منذ ثالث أيام عيد الفطر السعيد، ومزجنا بين الشباب والخبرة في التشكيلة الأساسية للفريق، ونتطلع إلى ظهور الفريق بشكل ثان في المسابقات المحلية”.

وحول طموح الوحدات في منافسات الموسم الحالي، رد الحمود: ” فريق الوحدات يدافع عن ثلاثية ألقاب الموسم-السوبر والدوري وكأس الأردن-، و”الأخضر” اعتاد الوقوف فوق منصات التتويج، بهمة اللاعبين ودعم مجلس الإدارة ووقفة الجماهير الوفية، وهنا يتضح طموحنا في الموسم الحالي، بالمنافسة بقوة على جميع ألقاب الموسم، ويهمنا الاحتفاظ بلقب “السوبر” في مستهل مشوارنا في بطولات الموسم الحالي، والذي نهدف من خلاله توضيح نوايانا في رسالة تنافسية من خلال هذه المباراة الافتتاحية، في الوقت الذي نحترم فيه طموح منافسينا المشروع، خاصة وأن جميع الفرق استقطبت أفضل اللاعبين المحليين والمحترفين في هذا الموسم، ما يجعلنا نتوقع بموسم حافل بالندية والتنافس القوي في مختلف مسابقات الموسم الحالي”.

وعن رأيه في نظام مسابقة دوري اندية الدرجة الممتازة في الموسم 2023، قال الحمود: “الفارق بين نظام الدوري القديم الذي كانت مبارياته تقام في مرحلتين ذهابا وإيابا، ويتبعها المربع الذهبي، وتنتهي بسلسلة مباريات النهائي، والنظام الجديد الذي تقام فيه المباريات من مرحلتي الذهاب والإياب، ويتوج باللقب صاحب العدد الأكبر من النقاط، أن النظام القديم يتيح عدد أكبر من المباريات الاحتكاحكية تطور قدرات اللاعبين، إلى جانب إمكانية التعويض في المراحل المتقدمة، فيما الحالي تجعل أي فريق يتجنب العثرة الذي ستكلفه الكثير، وهنا لا ألوم اتحاد اللعبة أو لجنة المسابقات، بسبب ازدحام الأجندة المحلية بالعديد من البطولات، والتي تتداخل مع مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات العربية والقارية، والتي سببت الإرباك لاتحاد للعبة في معالجة الخلل، مع بدء العد التنازلي لانطلاق البطولة القارية”.