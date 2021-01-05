الوحدات يدخل معسكرا مغلقا بغياب 3 لاعبين

عمان – الغد – دخل فريق الوحدات لكرة القدم يوم أمس الاثنين، معسكرا مغلقا في أحد فنادق العاصمة عمان، استعدادا للقاء فريق الجزيرة مساء اليوم، في المباراة المهمة بدوري المحترفين، والتي تلعب نتيجتها دورا مهما في حسم اللقب.

وغاب عن المعسكر 3 لاعبين هم: يزن ثلجي بسبب عدم الجاهزية، وتعدد احتجابه عن التدريبات في الفترة الأخيرة، إضافة إلى ثائر سمرين ودنيال عفانة بسبب الإصابة.

ويدخل الوحدات المباراة باهتمام كبير، أملا في حسم لقب الدوري، حيث يحتاج الفريق للتعادل لضمان الفوز رسميا باللقب، فيما يعني فوز الجزيرة الانتظار للجولة التالية.

ويتوقع أن يتم رصد مكافآت مالية للاعبي الوحدات في حال الفوز، كما يتوقع أن يعلن محبون للجزيرة عن مكافآت في حال الفوز الذي سيبقي على حظوظ الفريق في الفوز باللقب قائمة ولو بصعوبة بالغة. – (أخبار النجوم)