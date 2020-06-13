الوحدات يدرس تسمية مدربين لواعدي الطائرة

عمان – الغد – أكد امين سر الوحدات مدير نشاط الكرة الطائرة عوض الأسمر، أن نادي الوحدات يدرس تسمية مدرب ومساعد لمراكز واعدي الكرة الطائرة، وذلك بناء على طلب اتحاد اللعبة من خلال الخطاب الرسمي الذي وصل النادي، الذي يشير الى استئناف اتحاد اللعبة مشروع مراكز الواعدين ابتداء من مطلع شهر تموز (يوليو) المقبل، حيث سيتم التنسيق مع الجهات المعنية في إدارة النشاط، وتسمية المدرب والمساعد من خلال القرار الرسمي في اجتماع مجلس الإدارة المقبل.

وعند سؤال الأسمر: هل وصلت الوحدات أجندة نشاطات الاتحاد للفترة المقبلة؟ أجاب: لم يصلنا هذا الكتاب بعد قرار عودة النشاط الرياضي، وأنا بصفتي مدير نشاط اللعبة في نادي الوحدات، أطالب اتحاد اللعبة بتوضيح برنامج مسابقاته للمرحلة المقبلة بشكل رسمي بعد ان كنا طالعناها من خلال بعض الصحف المحلية، واجتهد النادي في محاولة الحصول عليها، الا اننا ننتظر الكتاب الرسمي لترتيب أوراقنا للمرحلة المقبلة بعد أن تجاوز البلد الى حد كبير المرحلة الصعبة من أزمة كورونا.