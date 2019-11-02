الوحدات يرد الدين للأرثوذكسي.. والجزيرة يتصدر

أيمن أبو حجلة وعاطف والبزور

عمان وإربد – ثأر الوحدات لخسارته أمام الأرثوذكسي في نصف نهائي مسابقة كأس الأردن، بتغلبه عليه 78-60 أول من أمس الجمعة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة.

وفي مباراة ثانية أول من أمس، حقق الجزيرة فوزا سهلا على مضيفه كفريوبا بنتيجة 78-44 في صالة الحسن بمدينة إربد، وكانت الجولة الأولى قد افتتحت بفوز الأهلي على الجبيهة 86-85.

ويتصدر الجزيرة ترتيب البطولة بفارق النقاط المسجلة عن الوحدات والأرثوذكسي، علما بأن الجولة الثانية تنطلق يوم غد الإثنين بلقاءين في صالة الأمير حمزة، الأول يجمع الوحدات وكفريوبا، والثاني يلتقي فيه الأهلي مع الجزيرة، وتستتأنف الجولة بعد غد الثلاثاء في المكان ذاته بمباراة بين الأرثوذكسي والجبيهة.

الوحدات 78 الأرثوذكسي 60

شكلت المباراة فرصة أمام جمهور الوحدات للتعرف على لاعبه السنغالي ابراهيما توماس الذي بدوره لم يخيب الظن، فافتتح نقاط فريقه بثلاثية أتبعها سامي بزيع بمثلها ورد عليه متري بوشة من الأرثوذكسي بواحدة أيضا، في وقت أكمل فيه محمود عابدين وأحمد حمارشة وخالد أبو عبود تشكيلة الفريق الأخضر.

في الناحية المقابلة، افتقد الأرثوذكسي لقائده المصاب علي الزعبي، فتولى بوشة صناعة الألعاب، وتواجد يزن الطويل مع الأميركي نيك ستوفر حول القوس، مقابل وقوف محمد حسونة إلى جانب يوسف أبو وزنة تحت السلتين.

وتقدم الوحدات 13-3 بعدما تعملق توماس تحت السلتين، وسجل ستوفر والبديل نادر أحمد ثلاثيتين للأرثوذكسي، قبل أن يعود توماس مجددا للتسجيل من خارج القوس وهو ما فعله بزيع أيضا، لينتهي الربع الأول بتفوق كاسح للوحدات (26-11).

واصل الوحدات تفوقه في الربع الثاني مع عدم قدرة الأرثوذكسي على إيقاف توماس، فسجل الفريق الأخضر 17 نقطة متتالية أوصلت الفارق إلى 29 نقطة (46-17)، ليشعر مدرب الأرثوذكسي معتصم سلامة أن المباراة أفلتت منه في وقت مبكر، فأشرك غيث الفرج واسحق مرقة، وسجل ستوفر ثلاثيتين متتاليتين، ليقلص الفارق بنهاية النصف الأول إلى 23 نقطة (46-23).

بدأ ستوفر الربع الثالث كما أنهى الثاني من خلال التصويب الثلاثي الناجح، وظل التسجيل متبادلا مع دخول هشام الزيتاوي إلى تشكيلة الوحدات بهدف إراحة توماس، لينتهي الربع الأخير لمصلحة الوحدات (62-42).

وتحسن أداء الأرثوذكسي بقيادة صانع ألعابه بوشة، وسجل موسى مطلق بطريقة الـ”دنك” وعاد ليصيب السلة من خارج القوس، فوصل الفارق إلى 13 نقطة، قبل أن يتأثر الأرثوذكسي من إراحة أبو وزنة بعد حصوله على الخطأ الشخصي الرابع، فعادت الأفضلية للوحدات رغم خروج حمارشة من الملعب بعد تلقيه ضربة بالصدر من أبو وزنة الذي بدوره تعرض هو الآخر لإصابة في قدمه وخرج من الملعب، وسحق أبو عبود سلة الأرثوذكسي بدنك جميل، ونجح محمد العبداللات في تدوين اسمه على لائحة مسجلي الوحدات بثلاثية، لنتهي المباراة بفوز مستحق للفريق الأخضر بفارق 18 نقطة.

وفي مباراته الأولى في الملاعب الأردنية، سجل توماس 25 نقطة مع 16 متابعة، وأضاف صانع الألعاب المتألق محمود عابدين 22 نقطة مع 5 متابعات و7 تمريرات خاسمة، وحقق خالد أبو عبود الدبل دبل بـ11 نقطة و13 متابعة.

في الناحية المقابلة، توج نيك ستوفر نفسه كأفضل مسجلي اللقاء برصيد 26 نقطة، وحقق يوسف أبو وزنة الدبل دبل برصيد 13 متابعة و14 متابعة، فيما سجل متري بوشة 13 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة و4 سرقات للكرة.

الجزيرة 78 كفريوبا 44

جاءت نسبة التسجيل منخفضة من قبل الفريقين خلال نصف المباراة الأول الذي انتهى لصالح الجزيرة 23-18 والربع الاول 7-6 نتيجة الدفاع الضاغط والتسرع في انهاء الهجمة والتصويب من أماكن غير ملائمة.

واعتمد الجزيرة على فخري السيوري في صناعة اللعب ومنير دعيس واشرف الهندي حول القوس وتمركز تحت السلة كل من يوسف العواملة والمحترف تشارليستون دوبز، فيما ارتكز أداء كفريوبا على قدرات خلدون أبو جبارة في قيادة العمليات الهجومية إلى جوار نضال الشريف ويوسف شتات وتواجد المحترف الصربي نيكولا ييفيتش وابراهيم النصر تحت السلة، وتميز الشريف وشتات في الاختراق من الأطراف والتسجيل فيما برز المحترف تشارلستون ومنير دعيس من فريق الجزيرة الذي كان الطرف الأميز والأكثر قدرة على امتلاك زمام الأمور في الجانبين الدفاعي والهجومي.

وتواصلت أفضلية الجزيرة على مجريات اللقاء في الربع الثالث وتناوب دعيس والهندي والعواملة ودوبز على التسجيل في سلة كفريوبا وظهر الهندي في التصويبات الثلاثية، وبرز العواملة وتشارلستون في الدخول والتسجيل من تحت السلة فيما حاول كفريوبا ان يكون ندا بأدائه ودفاعه ونجح شتات والشريف في الوصول لسلة الجزيرة لكن الأخير حافظ على تقدمه وأنهى الربع قبل الثالث لصالحه 51-26.

وذهبت المحاولات التي بذلها مدرب فريق كفريوبا د. ابراهيم العصعوص لوقف التدهور في صفوف فريقه أدراج الرياح، حيث واصل الجزيرة سيطرته ووسع بشكل ملفت وانهى اللقاء لصالحه 78-44.