الوحدات يزور الباقورة.. و”الفئات العمرية” تناقش الاستعداد للموسم المقبل

مصطفى بالو

عمان – يزور وفد من نادي الوحدات يضم رئيسه د.بشار حوامدة، واعضاء مجلس ادارة نادي الوحدات وممثلي لجانه وفرقه الرياضية والجماهيرية، منطقة الباقورة المحررة اليوم، احتفاء باستعادة الأراضي الأردنية من الكيان الصهيوني في منطقتي الباقورة والغمر، وتأكيدا على النصر الوطني للأردن تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

من جهة، يواصل فريق الوحدات الاول لكرة تحضيراته بتدريبات شبه يومية، استعدادا للموسم الكروي 2019-2020، والتي يتخللها لقاء فريق طولكرم ضمن مهرجان نجم الفريق السابق باسم فتحي، وذلك عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الجمعة المقبل، في الوقت الذي يكثف فيه مدافع فريق الوحدات السابق باسم فتحي التحضير لمهرجان اعتزاله، مؤكدا أنه اتخذ قرار الاعتزال في ظروف مناسبة، عقب التتويج بلقبي الدوري ودرع اتحاد الكرة للموسم 2018-2019 ، قائلا: “الحمدلله.. راض عما قدمته للوحدات عبر مسيرة عطاء اقتربت من 20 عاما، شاركت فيها رفاقي الخضر في جلب 29 لقبا وحداتيا في مختلف المسابقات المحلية، وتشرفت بالدفاع عن ألوان منتخب الوطن 12 عاما، وبالتأكيد لكل بداية نهاية، ووجدت هذا الوقت المناسب لاعتزال الكرة، التي أتركها لاعبا وأستعد لرحلة جديدة في المجال التدريبي بعد خوضي دورات تأهيلية في هذا المجال”.

واضاف:” مهرجان اعتزالي الذي أعتقد ان الجماهير الوحداتية لن تخذلني في يوم وداع الكرة، يحفل بالعديد من الفقرات التي تبدأ عند الساعة الخامسة والنصف بمباراة قدامى الوحدات ونجوم الكرة الأردنية، ويعقبها عند الساعة السادسة والنصف لقاء الوحدات وثقافي طولكرم، مقدرا للأشقاء من فريق ثقافي طولكرم تشريفي في مهرجان اعتزالي، ويتخلل المهرجان فقرات فنية للمطربين الشعبيين أحمد الوهيبي والفلسطيني جعفر شحادة، وأذكر بأن جماهير الوحدات لا تحتاج الى دعوة لحضور مهرجان الاعتزال، ولن تخذلني في يوم وداعها”.

اجتماع الفئات العمرية

في ذات السياق، ترأس مدير نشاط الكرة والفئات العمرية بنادي الوحدات، اجتماعا بمديري فرق الفئات العمرية بالنادي أمس، لبحث خطة الاستعداد للموسم المقبل، في ظل طموحات وحداتية بالمحافظة على القاب الفئات العمرية، بحضور المدير الفني للفريق الرديف والمدير الفني للمدرسة الكروية مصطفى المحسيري والمدربين نضال الشملتي ورشيد النجار، وتم الاتفاق على انطلاق تدريبات فرق الفئات العمرية مطلع كانون الاول (ديسمبر) المقبل، مؤكدين على اهمية تقديم المواهب الوحداتية التي يستفيد منها فريق الكرة الأول، في مختلف مراكز اللعب، وتزيينها بالألقاب ورفد صفوف المنتخبات الوطنية بأفضل المواهب.