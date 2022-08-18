الوحدات يستضيف الحصن.. الجزيرة يلتقي رباع السرحان.. الصريح يواجه أم القطين.. والعربي يصطدم بمعان

مهند جويلس



عمان – تتواصل اليوم منافسات بطولة كأس الأردن لكرة القدم، بإقامة 4 مواجهات لحساب الدور 32 من البطولة.

ويلتقي الوحدات مع الحصن على ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة عند الساعة الثامنة والنصف مساء، وبالتوقيت ذاته يحل العربي ضيفا على معان باللقاء الذي سيجمعهما على ستاد الأمير محمد.

وتفتتح مباريات اليوم بمواجهة الجزيرة ورباع السرحان على ستاد عمان الدولي، في تمام الساعة السادسة مساء، فيما يلتقي الصريح بضيفه أم القطين على ستاد الحسن بالتوقيت نفسه.

وأقيمت أمس 3 مباريات لحساب الدور ذاته، بمواجهة كل من سحاب والوحدة، مغير السرحان وصما، والسلط والخالدية، على أن تختتم مباريات الدور 32 من البطولة يوم الإثنين المقبل.

الوحدات * الحصن

يتطلع الوحدات إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من اللاعبين لخوض لقاء اليوم، باعتباره أقل أهمية من المباريات الماضية للفريق ببطولة الدوري، إذ يلتقي “الأخضر” بالحصن الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية.

ويعتبر المدير الفني لفريق الوحدات ديديه جوميز، أن لقاء اليوم يمثل أهمية للفريق من أجل استعادة توازنه بعد نزيف النقاط الذي تعرض له مؤخرا ببطولة الدوري، من خلال الفوز بمباراة اليوم بنتيجة مريحة، إضافة إلى تقديم عرض جيد يليق بحجم الفريق وتطلعات جماهيره، الساعية للظفر بجميع البطولات المحلية، علما بأنه يتقاسم الترتيب برصيد 31 نقطة مع الفيصلي.

وقد يعول جوميز على الأسماء التي لم تأخذ فرصة كافية للعب ببطولة الدوري، إذ من المرجح أن يدفع بالحارس البديل الثالث بالفريق تامر صالح، إلى جانب أسماء أخرى مثل: عمر مناصرة، دانييل عفانة، محمد هشام، أحمد إلياس، عمر صلاح، إلى جانب بعض اللاعبين الذين يشاركون باستمرار.

ويحضر الحصن اللقاء بعد أن تخطى عقبة منافسه شباب حوارة بصعوبة في الدور التمهيدي للبطولة ذاتها بفارق الركلات الترجيحية (4-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة التعادل بثلاثة أهداف لمثلهم، فيما يعاني الفريق من سوء النتائج بدوري الثانية، وذلك بعد تعادله بمباراتين أمام الوحدة بدون أهداف، وأمام سحم بهدف لمثله.

معان * العربي

ويأمل معان بالعودة من جديد لسكة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج غير الملبية للطموح ببطولة الدوري مؤخرا، مع الإبقاء على عدد كبير من اللاعبين الأساسيين، نظرا لقلة الخيارات لدى المدير الفني إسلام جلال على دكة البدلاء، مع إمكانية الدفع بأسماء جديدة مثل سيف أبو هزيم، أحمد الخطاب، هشام كنعان، يوسف جودة وعمران داود.

ولم يخض العربي مباراة سابقة ببطولة الكأس، وتأهل للدور الحالي لاحتلاله مراكز متقدمة بدوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، إلا أن نتائجه غير جيدة بدوري “المظاليم”، بعد أن خسر من الأهلي في افتتاحية البطولة بنتيجة 3-1، وتعادل مؤخرا مع العالية بنتيجة 1-1.

الجزيرة * رباع السرحان

يعاني فريق الجزيرة من سوء النتائج ببطولة الدوري واحتلاله المركز الأخير برصيد 10 نقاط، الأمر الذي يجبر “الشياطين الحمر” على النظر إلى مباريات الكأس بصورة مغايرة، طمعا بتحقيق إنجاز بالوصول لأبعد نقطة بالبطولة، ما قد يدفع الجهاز الفني بقيادة عامر عقل للاعتماد على أفضل الأسماء في مباراة اليوم، وإتاحة الفرصة للاعبين جدد بالفريق مثل العراقي وليد بحر، والحارس فراس صالح، والقادمين الجدد محمد طنوس، مهدي علامة وغيرهم.

وتقدم رباع السرحان خطوة للأمام بهذه البطولة بعد تخطي العالية بهدف دون مقابل بالدور التمهيدي، فيما سجل انتصارا عريضا على ذات راس في افتتاح “الثانية” بسداسية بيضاء، قبل أن يتلقى الخسارة من الوحدة بهدف نظيف في الجولة الثانية، بغض النظر عن الابتعاد.

الصريح * أم القطين

وينظر الصريح لمواجهة اليوم بأهمية بالغة، بعد أن صوب الفريق أوضاعه مؤخرا بدوري المحترفين تحت قيادة المدرب الشاب ماهر العجلوني، ويعد الفوز على أم القطين دفعة معنوية للفريق في بحثه عن استئناف بطولة الدوري لاحقا بصورة أفضل، مع اعتماده على أسماء مهمة في دكة البدلاء مثل عارف هيثم، معاذ العجلوني، خلدون الخزام وغيرهم.

وعلى الطرف الآخر، يتطلع أم القطين للظهور بصورة إيجابية أمام الصريح، وذلك بعد أن تجاوز ذات راس بسباعية نظيفة في الدور الماضي من البطولة، إلا أنه لا يقدم المستوى المطلوب منه بدوري الثانية، بعد التعادل مع الطيبة بدون أهداف، والخسارة من غور الصافي مؤخرا بنتيجة 3-2.