الوحدات يستعيد التوازن وينفرد بالقمة.. والعقبة يحصل على أول نقطة

تيسير محمود العميري

عمان – استعاد فريق الوحدات عافيته بسرعة، عقب خسارته أمام الرمثا بهدف في الجولة الخامسة، وتمسك بصدارة دوري المحترفين لكرة القدم رافعا رصيده إلى 15 نقطة مع نهاية الجولة السادسة، عقب تغلبه على نظيره شباب الأردن 3-1.

لكن صدارة الوحدات باتت مطمعا لأكثر من فريق، بعد أن تقلص الفارق إلى 3 نقاط مع أقرب مطارديه الصريح والحسين إربد، اللذين يحتلان المركز الثاني وإن كان للصريح مباراة مؤجلة أمام الفيصلي، الذي غاب عن الجولتين الخامسة والسادسة، نتيجة تعرض عدد من أفراده للإصابة بفيروس كورونا، ما استوجب توقف الدوري عموما لنحو أسبوعين، وخضوع لاعبي الفيصلي للعلاج لنحو ثلاثة أسابيع.

الحسين إربد تجاوز السلط 2-1 في الجولة الخامسة، لكنه وقع في شرك التعادل السلبي مع معان في الجولة السادسة، في حين فاز الصريح على شباب العقبة 1-0 في الجولة الخامسة، ثم تأجلت مباراته مع الفيصلي في الجولة السادسة، حيث ستقام يوم 25 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وتقدم الرمثا إلى المركز الرابع رافعا رصيده إلى 9 نقاط، بعد فوزه 1-0 على الوحدات ثم تعادله السلبي مع شباب العقبة، وأصبح معان في المركز الخامس برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن الرمثا، بعد أن حقق تعادلين متتاليين مع شباب الأردن 1-1 ثم الحسين إربد 0-0.

وأصبح الفيصلي في المركز السادس برصيد 8 نقاط من 4 مباريات فقط، متقدما بفارق الأهداف عن الجزيرة، الذي تأجلت مباراته مع الفيصلي ضن الجولة الخامسة لتقام يوم 21 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، فيما تعادل مع الأهلي 1-1 في الجولة السادسة.

وبفضل فوزه الكبير على سحاب 7-1، رفع السلط رصيده إلى 7 نقاط محتلا المركز الثامن، بعد أن كان قد خسر مباراته أمام الحسين إربد 1-2 في الجولة الخامسة، ويحتل شباب الأردن المركز التاسع برصيد 5 نقاط، عقب تعادله مع معان 1-1 في الجولة الخامسة، ثم خسارته 1-3 أمام الوحدات، وتوقف رصيد سحاب عند 4 نقاط بعد تعادل سلبي مع الأهلي وخسارة ثقيلة أمام السلط 1-7.

لاعب فريق الحسين إربد يجري بالكرة من لاعبي معان – (من المصدر)



وحافظ الأهلي على المركز الحادي عشر برصيد نقطتين بعد تعادلين متتاليين مع سحاب 0-0 والجزيرة 1-1، وبقي شباب العقبة في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد تعادل سلبي مع الرمثا، وسبقته خسارة أمام الصريح بهدف.

سؤال متكرر

هل يتم تعليق منافسات دوري المحترفين مرة جديدة تمهيدا لالغائه في ظل الحالة الوبائية السائدة في المملكة وتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا؟.. سؤال يتكرر باستمرار ولا يملك أحد الاجابة عنه، لأنه مرهون بما تقرره الحكومة من إجراءات للحد من انتشار الوباء.

فوق وتحت

بالنظر إلى جدول ترتيب الفرق، يلاحظ أن الفرق منقسمة على ثلاثة طوابق، أوسطها يتأرجح بين الطابقين العلوي والسفلي.

ومع انقضاء 34 مباراة “ما نسبته 25.75 %” وبقاء 98 مباراة “ما نسبته 74.25 %”، يلاحظ أن فرق الوحدات والصريح والحسين تحتل المراكز الثلاثة الأولى، لكنها لا تبعد كثيرا عن خمسة فرق يمكن تصنيفها في الطابق الأوسط حاليا وهي الرمثا ومعان والفيصلي والجزيرة والسلط، علما أن الفيصلي له مباراتين مؤجلتين مع الجزيرة والصريح.

وفي الطابق السفلي فإن فرق شباب الأردن وسحاب والأهلي وشباب العقبة، تبدو الأكثر معاناة من شبح هبوط إثنين منها إلى الدرجة الأولى.

الصراع على اللقب يبدو مشتعلا حتى اللحظة بين عدة فرق، وجاءت خسارة الوحدات امام الرمثا لتمنح مطاردي الأول فرصة لتذليل الفارق معه وتوسيع دائرة المنافسة، وهذا ما ستكشف عنه المباريات المقبلة إن قدر للبطولة أن تتواصل من دون معيقات.

الجولة السابعة ستقام على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد المقبلة، حيث تفتتح بلقاء تصويب المسار بين معان وسحاب، وفي اليوم التالي يبحث كل من السلط والجزيرة عن نقاط مواجهتهما، في الوقت الذي يسعى فيه الصريح لتجاوز الأهلي وتضييق الخناق على الوحدات وتهديد صدارته إن لم يكن تجريده منها.

ثمة قمة منتظرة تجمع بين الوحدات والحسين إربد تحت عنوان “لا مجال للخطأ وفقدان النقاط”، لأن طموح الفريقين هو مواصلة حصد النقاط اذا ما رغب باستمرار المنافسة على اللقب، وهذه المباراة تعني كثيرا للفريقين والفرق المنافسة لهما على حد سواء.

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ولا تقل مباراتا الرمثا مع شباب الأردن، وشباب العقبة مع الفيصلي أهمية عن قمة الوحدات والحسين، لأن الفيصلي والرمثا تحديدا يرغبان في مزيد من الخطوات نحو الأمام، في الوقت الذي يتطلع فيه شباب الأردن وشباب العقبة لوقف نزيف النقاط، وانقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.

أرقام وكلام

الوحدات أكثر الفرق تحقيقا للفوز “5 مرات” بينما لم يحقق كل من الأهلي وشباب العقبة أي فوز حتى الآن.

فريقا الحسين إربد والفيصلي لم يخسرا في مبارياتهما السابقة، بينما تعرض شباب العقبة لأكبر عدد من الخسائر “5 مرات”.

ما يزال فريقا الوحدات والصريح من دون تعادل، بينما يعد الحسين إربد والرمثا ومعان الأكثر تعادلا “3 مرات”.

يمتلك الوحدات أقوى خط هجومي، بعد أن سجل 18 هدفا في 6 مباريات، بمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة، بينما يعد الأهلي الأضعف هجوما حيث سجل ثلاثة أهداف فقط، بمعدل نصف هدف في المباراة.

يمتلك الوحدات أقوى خط دفاعي حيث دخل مرماه هدفان فقط بمعدل 0.33 هدف في المباراة، بينما يعد سحاب الأضعف دفاعا ودخل مرماه 15 هدفا بمعدل 2.50 هدف في المباراة.

يملك الوحدات أفضل فارق أهداف +16 هدفا ويعاني الأهلي اسوأ فارق -10 أهداف.

وأخيرا نجح فريق معان في وضع أول نقطة في رصيده، بعد أن حقق تعادلا سلبيا أعقب خمس خسائر متتالية.

لاعب الفيصلي، البولندي لوكاس، غادر الأردن متوجها إلى بولندا دون علم ناديه بعد انتهاء فترة الحجر المنزلي، بعد إصابته بفيروس كورونا.. لوكاس يتجه لتقديم شكوى بحق الفيصلي لدى “فيفا” يطالب فيها بمستحقاته المالية المتأخرة منذ خمسة أشهر، فيما يؤكد الفيصلي أن اللاعب أخل ببنود العقد بعد تصريحاته المسيئة ومغادرته دون علم ناديه.

نجح المدرب جمال محمود في تحقيق الفوز مع فريقه الجديد الرمثا، في أول مباراة يقودها وكانت ضد فريق الوحدات الذي سبق لجمال تدريبه.

يتابع الجهاز الفني للمنتخب الوطني فيتال مباريات الدوري، بهدف الوقوف على مستويات اللاعبين تمهيدا لاختيار الأفضل منهم لاكمال مشوار “النشامى” في التصفيات المزدوجة.

خلال 5 مباريات لم يسجل فريق السلط سوى هدفين، لكنه خلال مباراة واحدة فتحت شهيته للتسجيل، حيث سجل سبعة أهداف في مباراة واحدة على حساب نظيره سحاب.. المباراة شهدت أكبر فوز بالدوري وأكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة حتى الآن.

بعد خمس مباريات حافظ فيها فريق الوحدات على نظافة شباكه، اهتزت شباك الفريق بأول هدف في اللقاء أمام الرمثا.. وبالطبع كانت أول خسارة للوحدات بالدوري.

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فشل المحترف في فريق الحسين، مايكل من الاستمرار بالتسجيل في جميع مباريات فريقه، فبعد أن سجل مايكل في أول 5 مباريات لفريقه، جاءت المباراة السادسة لتوقف مسلسل الأهداف بعد أن انتهت إلى التعادل مع فريق معان.

طلب نادي الحسين رسميا من اتحاد كرة القدم نقل مبارياته البيتية المتبقية في الدوري الى ملعبي ستاد عمان وستاد الملك عبدالله الثاني، بدلا من إقامتها على ستاد الحسن لعدم صلاحية أرضية الملعب.

93 هدفا في 34 مباراة

شهدت خمس مباريات في الجولة الخامسة تسجيل 7 أهداف فقط، وهي النسبة الأضعف في الدوري لغاية الآن، فيما تم تسجيل 14 هدفا في خمس مباريات بالجولة السادسة، وبذلك يرتفع عدد الأهداف المسجلة في 34 مباراة إلى 93 هدفا بمعدل 2.73 هدف في المباراة، وسط انخفاض ملموس بعد أن بلغ 3 أهداف مع نهاية الجولة الرابعة.

24 فوزا و10 حالات تعادل

مع تسجيل 5 حالات فوز ومثلها تعادل في المباريات العشر الملعوبة بالجولتين الخامسة والسادسة، يصبح عدد حالات الفوز 24 مقابل 10 حالات تعادل نصفها إيجابي والآخر سلبي في 34 مباراة.

11 ركلة جزاء محتسبة

احتسبت ركلتا جزاء في الجولة الخامسة، بينما لم تحتسب أية ركلة في الجولة السادسة، حيث تصدى حارس مرمى الحسين إربد محمود الكواملة للركلة التي نفذها لاعب السلط يوسف النبر، في حين تم لاعب الصريح محمد العكش من تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح في مرمى شباب العقبة.

إجمالي عدد ركلات الجزاء بلغ 11 ركلة، نفذت 8 منها بنجاح وأصاب الفشل 3 منها.

6 حالات طرد

أشهر الحكم محمد عرفة بطاقة حمراء للاعب الوحدات يزن العرب لنيله الانذار الثاني في مباراة فريقه أمام الرمثا بالجولة الخامسة، وفي ذات الجولة أشهر الحكم أحمد فيصل البطاقة الحمراء لمدافع الحسين إربد زيد جابر لنيله الانذار الثاني في مباراة فريقه أمام السلط، فيما غابت البطاقات الحمراء عن الجولة السادسة، ليرتفع عدد حالات الطرد إلى 6.



العكش يواصل صدارة الهدافين

واصل نجم فريق الصريح محمد العكش صدارة الهدافين رافعا رصيده إلى 7 أهداف، بعد تسجيله هدفا في مرمى شباب العقبة، وتاليا ترتيب الهدافين.

7 أهداف: محمد العكش “الصريح”.

6 أهداف: مايكل “الحسين”.

5 أهداف: عبدالعزيز نداي “الوحدات”.

4 أهداف: هشام السيفي “الوحدات”.

3 أهداف: يزن النعيمات “سحاب”، فهد يوسف “الوحدات”، رواد أبو خيزران “السلط”، لؤي عمران “الجزيرة”.

هدفان: أحمد ياسر “معان”، علي علوان واحمد عبدالحليم “الجزيرة”، صالح راتب “الوحدات”، سليمان أبو زمع “شباب العقبة”، لوكاس “الفيصلي”، خالد عصام “شباب الأردن”، مورات بيكبوف “الأهلي”، يوسف النبر “السلط”، خالد الدردور “سحاب”.

هدف: وسام دعابس وركان الخالدي وسعد الروسان ومحمود موافي “معان”، زيد جابر وبلال الداود “الحسين”، عبدالله العطار ونور الدين الروابدة وأنس العوضات وحسين عبيدات ولاعب الحسين كالو بالخطأ “الجزيرة”، ماركوس واتيمار “شباب العقبة”، أوليفيرا وصدام الشهابات ومجدي العطار “الصريح”، محمد ذيب ووسيم الريالات “شباب الأردن”، فراس شلباية ويزن ثلجي وأحمد سمير وإبراهيم الجوابرة ولاعب العقبة زكي أبو ليلى بالخطأ “الوحدات”، حسان زحراوي وحمزة الدردور ومحمد وائل الزعبي وكونتي وماجد عثمان “الرمثا”، لاعب الرمثا عامر

أبو هضيب بالخطأ “الأهلي”، يوسف الرواشدة وعدي القرا وعدي زهران واحمد العرسان ولاعب سحاب حسام ابو سعدة بالخطأ “الفيصلي”، محمد الداود وأشرف المساعيد وزيد أبو عابد ومحمود زعترة “السلط”، سمير رجا “سحاب”.

نتائج مباريات الجولة الخامسة

شباب الأردن * معان 1-1، سجل للشباب خالد عصام ولمعان محمود موافي.

الحسين * السلط 2-1، سجل للحسين مايكل 2 وللسلط رواد ابو خيزران.

سحاب * الأهلي 0-0.

الصريح * شباب العقبة 1-0، سجله محمد العكش.

الرمثا * الوحدات 1-0، سجله ماجد عثمان.

الفيصلي والجزيرة “تأجلت إلى يوم الأربعاء 21-10”.

نتائج مباريات الجولة السادسة

الأهلي * الجزيرة 1-1، سجل للأهلي مورات بيكبوف وللجزيرة عبدالله العطار.

الحسين * معان 0-0.

السلط * سحاب 7-1، سجل للسلط رواد أبو خيزران 2 ومحمد الداود وأشرف المساعيد ويوسف النبر وزيد أبو عابد ومحمود زعترة، ولسحاب خالد الدردور.

الوحدات * شباب الأردن 3-1، سجل للوحدات أحمد سمير وعبدالعزيز نداي وإبراهيم الجوابرة ولشباب الأردن لؤي عمران.

شباب العقبة * الرمثا 0-0.

الفيصلي * الصريح “تأجلت إلى يوم الاحد 25-10”.

مواعيد مباريات الجولة السابعة

معان * سحاب، الخميس 17-9، الساعة 6، ستاد عمان.

السلط * الجزيرة، الجمعة 18-9، الساعة 5، ستاد عمان.

الأهلي * الصريح، الجمعة 18-9، الساعة 7.30، ستاد الملك عبدالله الثاني.

الوحدات * الحسين، السبت 19-9، الساعة 5، ستاد عمان.

الرمثا * شباب الأردن، السبت 19-9، الساعة 7.30، ستاد الحسن.

شباب العقبة * الفيصلي، الاحد 20-9، الساعة 7.30، ستاد الأمير محمد.