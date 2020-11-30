الوحدات يستفسر عن موعد انتخابات الهيئة الإدارية

عمان – الغد – خاطبت الهيئة الإدارية لنادي الوحدات، وزارة الشباب/ مديرية شباب العاصمة، للإستفسار عن موعد انتخاب هيئة إدارية للدورة المقبلة للنادي، وذلك من خلال اجتماع الهيئة الإدارية الذي عقد برئاسة العين وجيه عزايزة اليوم، بحسب ما أفاد به الناطق الإعلامي لنادي الوحدات محمد غنام.

وأكد رئيس الهيئة الإدارية للنادي في بداية الجلسة، على أن الوحدات مؤسسة وطنية بإمتياز، مبينا أن الهيئة الإدارية تتشرف بأداء واجبها الوطني في إدارة شؤون المؤسسة الوطنية الرياضية التي تحظى بدعم الدولة الأردنية، مشددا انها تقوم بواجبها الوطني وليس لها اطماع شخصية في النادي، مشيرا أن من أبرز مهامها التحضير لانتخاب هيئة إدارية للدورة القادمة، والمحافظة على ألق ومكانة وانجازات نادي الوحدات وفرقه الرياضية.

وقال الناطق الإعلامي غنام: “أن الهيئة الإدارية لنادي الوحدات، شكلت في اجتماعها لجنة لتقديم دراسة حول آلية تحويل الأعضاء المؤازرين إلى عاملين، والتي تم اتخاذ قرار تحويلهم من قبل الهيئة الإدارية المؤقتة السابقة للنادي، حيث تضم اللجنة اعضاء الهيئة الإدارية الحالية كلا من: أحمد شقر، عبدالفتاح الكوز، ومحمد غنام، وتتلخص مهمتها في تقديم تصور للآلية ومخاطبة وزارة الشباب، ولجنة الاوبئة لتقديم رؤيتها حول تلك الآلية المقترحة وفق الاصول في ظل تفشي جائحة كورونا”.

وأضاف غنام: “تم خلال الجلسة تجديد الثقة بالهيئة الاستشارية للنادي المشكلة مسبقا، واضافة عضوي الهيئة العامة كلا من وليد قنديل وعبدالفتاح الكوز، بدلا من عضوي الهيئة الإدارية الحاليين أحمد شقر ومحمد غنام، في الوقت الذي طالبت فيه الهيئة الإدارية من مدير نشاط الكرة الطائرة محمد فاضل، بتقديم خطة إدارته للنشاط في الجلسة المقبلة، وسمت نائب الرئيس م.ياسين أبوعواد ممثلا للنادي في رابطة أندية المحترفين المزمع تشكيلها، حيث أكدت الهيئة الإدارية أنها تدعم خطوة تأسيس رابطة أندية المحترفين، بما لا يتعارض مع مصلحة النادي”.

مقالات ذات صلة