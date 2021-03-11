الوحدات يستقبل المحترف السنغالي نداي غدا.. ومباراة ودية تجمع “القطبين”

مصطفى بالو

عمان- قال المكلف بإدارة فريق الكرة الأول بنادي الوحدات محمد جمال، إنه تم التواصل مع محترف الفريق السنغالي عبدالعزيز نداي، الذي أبلغ النادي باستلام جواز سفره المؤقت، وإقامة زوجته ذات الأصول الفرنسية، من قبل السفارة الفرنسية في السنغال.

وأضاف جمال: “بات نداي جاهزا ومتشوقا للالتحاق في صفوف فريق الوحدات، حيث تم إبلاغ أمين السر للهيئة الإدارية الحالية للنادي، وقمنا بحجز تذكرة سفر لقدومه إلى عمان يوم غد السبت، حيث تصل الطائرة التي تقله عند الساعة الرابعة والربع مساء إلى مطار الملكة علياء الدولي، وتم إنجاز ترتيبات استقباله وتأمينه إلى مكان سكنه، تبعا لانشغال الفريق وقت وصوله بخوض نهائي بطولة مسابقة درع اتحاد الكرة أمام الجليل يوم غد السبت”.

مباراة ودية تجمع القطبين

تبادل المكلف بإدارة فريق الوحدات محمد جمال والمدير الفني للفريق عبدالله أبوزمع، الحديث مع مدير فريق الفيصلي ثامر العدوان والمدير الفني الفريق السوري حسام السيد، من خلال اتصال هاتفي، ما جرى من أحداث خلال قمة الفريقين في نصف نهائي “الدرع” مؤخرا، وأكدوا أن علاقة الشقيقين الوحدات والفيصلي أكبر من مباراة لم تتعد نتيجتها وأحداثها أسوار الملعب، مشيرين إلى عمق العلاقة الأخوية التي تربط لاعبي الفريقين، مستشهدين بمشهد الروح الرياضية الذي تجلى بدخول لاعبي الفيصلي محمد العرسان وسالم العجالين، غرفة غيار لاعبي الوحدات بعد المباراة، وكيف استقبلهم لاعبو الوحدات، معتبرين ما حدث “سحابة صيف” وعدت وعلاقة القطبين فوق كل الاعتبارات.

وأطمان جمال وأبوزمع على صحة اللاعب يوسف أبوجلبوش، متمنيين له الشفاء العاجل والالتحاق بصفوف الفيصلي، وجرى الترتيب الى الخروج على القاعدة، وإقامة مباراة ودية تجمع الفريقين خلال الفترة المقبلة، ضمن تحضيرات الفريقين للمشاركتين القاريتين.

معسكر مغلق للفريق

من جهة أخرى، يدخل فريق الوحدات في معسكر مغلق اليوم الجمعة في أحد فنادق العاصمة، وذلك بعد الوجبة التدريبية التي يخوضها الفريق، والتي يهدف من خلالها المدير الفني لوضع لاعبيه في “فورمة” نهائي الدرع، والذي يخشى فيه مفاجآت الجليل دفاعا عن لقبه، من خلال المباراة التي تجمع الفريقين يوم غد السبت، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

وقال المكلف بإدارة فريق الوحدات محمد جمال: “يواصل فريق الوحدات تحضيراته لمباراته أمام الجليل في نهائي درع اتحاد الكرة فيه، حيث خاض الفريق مرانه على ملعب مجمع النادي أمس، والذي هدف إلى تحضير الفريق بدنيا وفنيا وذهنيا لهذه المباراة المهمة، والتي ينطلق فيها الوحدات من احترامه للمنافس الجليل، الذي أثبت لاعبوه علو كعبهم الميداني، وتميزهم بالانضباط التكتيكي بقيادة مدربهم حسين العلاونة، إلا أن الوحدات ينظر إلى اللقب لمضاعفة عدد ألقابه بهذه المسابقة، ولما يعنيه الظفر بأول ألقاب الموسم 2021 من أهمية معنوية إلى استعدادات الفريق لانطلاق مسابقات دوري المحترفين، والمشاركة في دوري أبطال آسيا”.