الوحدات يستقبل المهنئين باللقب و”الفنية” تدرس خيارات المرحلة المقبلة

مصطفى بالو

عمان- استقبلت الهيئة الإدارية لنادي الوحدات برئاسة العين وجيه عزايزة، وفود المهنئين بفوز فريق كرة القدم، بلقب دوري المحترفين للموسم 2020، في مجمع النادي بمنطقة غمدان أمس، حيث قصدت العديد من الشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني مقر الوحدات على أفواج، وفق توصيات الهيئة الإدارية، مع الالتزام بإجراءات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، حفاظا على الأمن الصحي المجتمعي في أيام التهنئة (الثلاثاء والأربعاء والخميس)، حسب ما أكده الناطق الإعلامي للنادي محمد غنام.

مناقشة التقرير الفني

من ناحية ثانية، ناقشت اللجنة الفنية لكرة القدم في نادي الوحدات، التقرير الفني الذي وضعه المدير الفني للفريق عبدالله أبو زمع، على طاولة اللجنة، في الاجتماع الذي جرى أمس في مجمع النادي بمنطقة غمدان، والذي عقد لمناقشة التقرير ووضع توصيات المرحلة المقبلة على طاولة الهيئة الإدارية في اجتماعها المقبل.

ورد مدير نشاط الكرة رئيس اللجنة الفنية زياد شلباية على استفسارات “الغد” قائلا: “خصص الاجتماع للاستماع إلى التقرير الفني المقدم من قبل الجهاز الفني بقيادة عبدالله أبو زمع، لتقييم المرحلة الماضية مع إسدال الستار على منافسات 2020، واستعراض ملاحظات المدرب بأدق التفاصيل على الموسم الشاق الذي استمر فعليا لموسم ونصف الموسم بسبب جائحة كورونا، وتوج به الوحدات بالفوز بثنائية الموسم (دوري المحترفين ودرع الاتحاد)، حيث قدم أبو زمع صورة عامة عن وضع الفريق، مع الوقوف عند كل لاعب موجود اسمه في الكشف الأساسي لفريق الوحدات بالموسم الماضي، وحاجيات الفريق للموسم المقبل، خصوصا في ظل مشاركته الأولى التاريخية ممثلا للكرة الأردنية، في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021.

الصيفي واليوسف.. كفيتما ووفيتما

وحول أكثر الأسماء المرشحة لمغادرة تشكيلة الوحدات في الموسم المقبل، أجاب شلباية: “نقول للاعبين السوري فهد اليوسف، والتونسي هشام الصيفي، كفيتما ووفيتما للوحدات، فهما سيغادران عقب انتهاء عقديهما مع نادي الوحدات، ونشكرهما على ما قدماه مع الفريق، ومشاركتهما زملائهما الظفر بلقبي درع الاتحاد ودوري المحترفين 2020”.

وأضاف: “هناك عدد من اللاعبين تنتهي عقودهم مع نادي الوحدات لهذا الموسم، والصلاحيات متروكة للمدير الفني في تحديد خياراته من هذه الأسماء، وما يريده من أسماء محلية او محترفين للموسم المقبل محليا وخارجيا، وستتضح “خريطة الطريق” خلال الفترة المقبلة، وما يهمنا الانطلاق مبكرا في الاستعدادات، حيث ان بطولة الموسم الجديد باتت على الطريق، ونريد تأمين مشاركة قوية في دوري أبطال آسيا، ولعل أبرز ما يميز الوحدات الاستقرار الفني، والحالة الأسرية وروح الفريق التي تغلف الجهازين الفني والإداري واللاعبين، وستضح الرؤية لخطة الاعداد أيضا، حيث تم منح اللاعبين إجازة قصيرة لمدة 10 أيام، بعد انتهاء الموسم الكروي والتتويج بلقب الدوري، وما يهمنا تقديم فريق يليق باسم وتاريخ وانجازات وجماهير نادي الوحدات، ويليق بممثل الكرة الأردنية في المحفل القاري الأقوى على صعيد الأندية”.

وزاد: “الوحدات مقبل على مشاركة تاريخية للكرة الأردنية في دوري أبطال آسيا، لذا يحتاج وقفة ودعم الجميع من اللجنة الأولمبية، اتحاد الكرة ووزارة الشباب، ومؤسسات القطاعين العام والخاص، ورجال الأعمال والداعمين من أنصار ومحبي نادي الوحدات، تبعا للقيمة المالية الكبيرة التي ترصدها الأندية الأسيوية لمنطقة غرب آسيا لهذه المشاركة، وبما يدفع خطواتنا في تقديم فريق الوحدات بالصورة التي تليق بممثل الكرة الأردنية في دوري أبطال آسيا، خصوصا في ظل الأثار المالية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا وزادت من الأوضاع المالية القاسية في جميع الأندية المحلية”.