الوحدات يستقبل فييرا وجهازه المعاون اليوم

مصطفى بالو

عمان – يستقبل نادي الوحدات المدير الفني البرازيلي جورفان فييرا، وجهازه المعاون المكون من محلل الأداء البرتغالي جو سيلفانو، ومدرب اللياقة البدنية البرازيلي هنريكو، مساء اليوم السبت بعد أن تعاقد معهم لقيادة فريق الكرة للموسم الحالي 2022، بتنسيب من اللجنة الرياضية لفريق الكرة.

وحول سير المفاوضات مع البرازيلي فييرا وجهازه المعاون، رد عضو اللجنة الرياضية لفريق الكرة م. هيثم الرواجبة: “المفاوضات كانت شاقة، خصوصا بعد ان وقع الخيار على فييرا من قبل اللجنة الرياضية التي وزعت فيها التخصصات بين الجوانب الفنية والمالية، وتم تكليفي إلى جانب رئيس النادي د.بشار الحوامدة لانهاء الصفقة، واستغرقت الأمور بعضا من الوقت، حتى تمكنا من معرفة مكان تواجده، وكان يقيم بالبرتغال، ومضت المفاوضات بشكل مكثف، وكانت تستمر حتى ساعات الصباح الأولى من كل يوم، وفقا لفارق التوقيت بين الأردن والبرتغال، ووضعت خبرتي التفاوضية بحكم عملي مديرا تنفيذيا لعدد من الشركات داخل الأردن وخارجها، وعملنا على تذليل كافة العوائق المالية، سواء بالنسبة لمقدم العقد، أو الراتب الشهري، وانتقلنا إلى كافة التفاصيل وأدقها عن نادي الوحدات، بطولاته، ألقابه، ومشاركته الآسيوية الأولى والثانية في نيسان (ابريل) المقبل، حتى توصلنا إلى اتفاق ووقعنا العقود رسميا عند الساعة الثالثة صباحا قبل أيام”.

محلل الأداء إضافة نوعية

وعن وجود محلل الأداء ضمن الجهاز الفني المعاون للبرازيلي فييرا، قال الرواجبة: “توافقنا ومجلس إدارة النادي في اللجنة الرياضية على العمل باحترافية تتناسب واسم النادي وتاريخه وبطولاته وجماهيرته وطموحاته، ما أدى إلى اتفاقنا مع محلل الأداء البرتغالي جو سيلفانو، الذي سنوفر له الأدوات المطلوبة، لأن العمل معه يتفق مع الفكر الكروي الحديث، باعتباره العين الفنية والتكتيكية الثالثة للمدير الفني، وله أهميته في العمل ضمن برامج رقمية واحصائيات عن لاعبي الفريق وكذلك عن المنافسين، والتي تدفع طموحات مجلس الإدارة ولنظرة بعيدة المدى لإنجازات فريق الكرة بالوحدات محليا وقاريا”.

محترفو الوحدات

وتناول الرواجبة موضوع اللاعبين المحترفين الذي ينوي الوحدات التعاقد معهم لتدعيم صفوفه، وقال الرواجبة: “هناك أخبار سارة بالطريق إلى جماهير الوحدات، والتعاقد مع محترفين على سوية عالية بحسب تنسيب المدير الفني فييرا، والذي وصلت إليه كافة تسجيلات الفيديو والتقارير عن لاعبي الفريق الحالي، وأصبحت لديه صورة أولية عن الفريق الأخضر، وسيكملها بشكل أكثر وضوحا بالعمل على الأرض من خلال إشرافه على تدريبات الفريق خلال المرحلة المقبلة”.

وتابع:” نعمل باللجنة الرياضية لفريق الكرة برئاسة الزميل زياد شلباية، بروح الفريق منذ البداية، وأكدنا على نهج السرية والاحترافية في العمل، حين تم توزيع الأدوار بين المتخصصين من اعضاء اللجنة بالجوانب الفنية، والجوانب المالية، وعملنا وفق عدة محاور ضمن تخطيط زمني، لتجديد عقود اللاعبين المنتهية عقودهم ويحتاجهم الفريق، إلى جانب التعاقد مع اللاعبين المحليين المميزين لدعم خطوط الفريق”.