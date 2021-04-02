الوحدات يستقبل لاعبيه الدوليين ويعتمد قائمته المحلية ويسمي الوفد الآسيوي غدا

مصطفى بالو

عمان- استقبل فريق الوحدات لاعبيه ضمن صفوف المنتخب الوطني الأول والأولمبي، ليتدرب الفريق بصفوف مكتملة ابتداء من يوم أمس الجمعة، تحضيرا لخوضه مباراة لقب كأس الكؤوس أمام وصيفه الجزيرة، في انطلاق الموسم الكروي الجديد 2021، والتي تجمعهما عند الساعة الساسة من مساء يوم غد الأحد، على ستاد عمان الدولي.

ورد المكلف بإدارة شؤون فريق الكرة الأول محمد جمال على استفسارات “الغد”، قائلا:” عاد لاعبو الفريق ضمن صفوف المنتخب الوطني الأول أول من أمس الخميس، أحمد عبدالستار، طارق حطاب، يزن العرب، فراس شلباية، محمد الدميري (المصاب)، أحمد سمير وصالح راتب، إلى جانب لاعبي المنتخب الأولمبي دانيال عفانة ومهند أبوطه، إلا أن الجهاز الفني بقيادة أبوزمع، منحهم مزيدا من الراحة، قبل أن يظهروا في تدريب الفريق الذي أقيم على ملعب مجمع النادي في غمدان أمس الجمعة، ويعول الجهاز الفني على جاهزيتهم تبعا لمشاركتهم في معسكري المنتخبين الوطنيين الاستعداديين، إلى جانب خبراتهم وقدراتهم للاندماج بسرعة في مضمون أفكاره الفنية والتكتيكية، والانسجام في توليفة الفريق رغم عودتهم المتأخرة، وقرب خوض الاستحقاق المحلي في مباراة كأس الكؤوس”.

وحول الإصابة التي تعرض لها الدميري في معسكر “النشامى” وتأثيراتها على الفريق الذي يتأهب للاستحقاقات المحلية والقارية، رد جمال:” لا شك أن إصابة الدميريي في هذا التوقيت الصعب واقتراب خوض فريق الوحدات لاستحقاقين مهمين، أربك حسابات المدير الفني تبعا لخبرة الدميري الطويلة، باعتباره القائد الميداني للفريق، حيث تم تشخيص إصابته من قبل الجهاز الطبي للفريق، والذي شخصها بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية، وسيخلد الدميري إلى الفحوصات اليوم للوقوف بشكل نهائي على إصابته، وتحديد مدة غيابه عن الملاعب، ومن المتوقع أن يغيب عن مشاركة الفريق في مباراة كأس الكؤوس، والمهمة الآسيوية في السعودية، متمنين له الشفاء العاجل للاعب الخلوق والقائد الميداني والدولي المميز محمد الدميري”.

وحول انطباع الوحدات عن مباراة كأس الكؤوس مقارنة بالأوضاع الصعبة لفريق الجزيرة، أجاب جمال:” الجزيرة فريق كبير، وما مر به مؤخرا “سحابة صيف”، إلا أنه منافس قوي ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وما عززه فيهم المدير الفني للفريق أمجد أبوطعيمة من روح الفريق، لذا لا ننظر إلى ظروف الجزيرة، لكن ننظر إلى فريق الجزيرة المنظم والذي يملك عناصر مؤثرة، ونحترم عراقته وتاريخه، في الوقت الذي يستعد فيه الوحدات بهدف ضم أول ألقاب الموسم، ومصالحة جماهيره بعد فقدان لقب الدرع، والسفر بمعنويات عالية إلى السعودية لخوض منافسات مجموعتنا في دوري أبطال آسيا بهمة وعزيمة وإصرار، ومن المنتظر أن يدخل فريق الوحدات في معسكر تدريبي مغلق بعد الوجبة التدريبية التي يخوضها الفريق اليوم السبت”.

اعتماد القائمة المحلية

على صعيد متصل، كشف مسؤول الملف الآسيوي لنادي الوحدات بسام شلباية، عن اعتماد الوحدات لقائمته المحلية لدى اتحاد الكرة، مشيرا إلى أن القائمة تضم 30 لاعبا، منهم 5 لاعبين فئات عمرية، منوها أن الوحدات يحق له تسمية 23 لاعبا ضمن كشوفاته الرسمية في الاستحقاقات المحلية.

وعن قائمة الوحدات المحلية، قال شلباية:” تضم قائمة الوحدات المحلية كلا من أحمد الياس، رجائي عايد، فراس صالح، فراس شلباية، محمد الدميري، طارق خطاب، أحمد عبد الستار، عبدالله الفاخوري، صالح راتب، أحمد سمير، يزن العرب، أحمد ثائر، فادي عوض، منذر أبو عمارة، أحمد طنوس، أحمد هشام، أنس حماد، دانيال عفانة، ثائر أشرف، عبد الله نصيب، مالك علان، مراد عرفات، حسن علي “سوني سعد”، مهند سمرين، أحمد زريق، عبد العزيز نداي، إبراهيم الجوابرى، مهند أبو طه، خالد عصام، وجعفر يوسف”.

تسمية الوفد الآسيوي

وفي ذات السياق، أشار الناطق الإعلامي لنادي الوحدات محمد غنام، إلى أن الهيئة الإدارية للنادي ستسمي الوفد المسافر إلى السعودية لخوض الاستحقاق الآسيوي بالفترة من

13-30 نيسان (إبريل) المقبل، مبينا أن ذلك سيتم من خلال الاجتماع الذي يعقد عند الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت، مشددا أن الهيئة الإدارية تضع إمكانياتها خلف ممثل الكرة الأردنية في دوري أبطال آسيا.