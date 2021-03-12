الوحدات يسعى لمعانقة اللقب الحادي عشر.. والجليل يأمل بتتويج تاريخي

محمد عمّار

عمان – يشهد ستاد الأمير محمد في الزرقاء عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، المباراة النهائية لبطولة درع اتحاد كرة القدم، في نسخته الرابعة والثلاثين، والتي تجمع الوحدات حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي برصيد 10 ألقاب، والجليل الضيف الجديد على دوري المحترفين.

ويخوض الفريقان المباراة النهائية بمعنويات عالية وثقة تناسب الحدث، فالوحدات يتحضر للمشاركة بدوري أبطال آسيا ويملك كوكبة من نجوم المنتخب الوطني، فيما توج الجليل صاحب الأداء الجماعي المميز، بلقب دوري أندية الدرجة الأولى قبل فترة وجيزة.

الفريقان يتميزان بالقوة والصلابة الدفاعية، حيث لم تتلق شباكهما أي هدف طوال الزمن الأصلي للمباريات الثلاث السابقة، فالوحدات تصدر المجموعة الرابعة بالفوز على سحاب 1-0 سجله ابراهيم الجوابرة، والتفوق على معان برباعية نظيفة تناوب على إحرازها الجوابرة وأحمد سمير ومهند ابو طه وخالد عصام، قبل ان يقصي غريمه التقليدي الفيصلي في نصف النهائي بهدف سجله قلب الدفاع طارق خطاب.

في الطرف المقابل، تصدر الجليل المجموعة الرابعة بالفوز على السلط بهدف سجله لؤي الدردور، وتغلب على شباب العقبة بهدف لخلدون الخزام، وفي نصف النهائي تغلب على الجزيرة بعد ماراثون من ركلات الترجيح 13-12 إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ومع تمتع الفريقين بقوة دفاعية لافتة، يظهر الفارق بين الطرفين هجوميا، فالوحدات سجل 6 أهداف بمعدل هدفين في كل مباراة، فيما أحرز الجليل هدفين في 3 مباريات.

فنيا، تبدو الأمور واضحة للعيان، فالوحدات يملك كوكبة من نجوم المنتخب الوطني، يتقدمهم رباعي الدفاع طارق خطاب ويزن العرب وفراس شلباية ومحمد الدميري، ومن خلفهم الحارس العملاق أحمد عبدالستار، وسيكون أحمد الياس حاضرا في الجانب الدفاعي لهدم هجمات الجليل قبل وصولها إلى منطقة الجزاء، فيما سيكون أحمد ثائر أو رجائي عايد حاضران في عملية البناء الهجومي، مع إمكانية اشراك فادي عوض حسب المقاربة الفنية للمدير الفني الكابتن عبدالله ابو زمع.

وسيشكل اللبناني زريق وأنس العوضات طرفي المنتصف، وربما يلجأ أبو زمع لإشراك يزن ثلجي مبكرا، وذلك لتسريع وتيرة الألعاب والعمل على حسم النتيجة مبكرا من خلال تقدم ثلجي وزريق من طرفي المنتصف معززين بإسناد شلباية والضميري من المنطقة الخلفية، ما يتيح المساحات لصالح راتب لاستخدام مهاراته بالتمريرات البينية أو الاختراقات الفردية لتمويل الجوابرة في المنطقة الأمامية، إلى جانب استثمار الكرات العرضية المرسلة من الطرفين، مع إسناد منتظر من أحد قلبي الدفاع خطاب أو العرب في انهاء الكرات الثابتة وخصوصا الركنيات.

ويملك أبو زمع العديد من الأوراق البديلة المؤثرة القادرة على تغيير دفة المباراة حسب توجيهات المدرب، ومن المتوقع ان يستفيد من الدكة التي تحتوي على البدلاء عبدالله نصيب، خالد عصام، مهند أبو طه، دانيال عفانة، مراد الفالوجي، مالك علان وأحمد هشام.

في الناحية المقابلة، يعي الجليل أنه أمام مواجهة ليست بالسهلة، حيث يعتبر وصوله للمشهد الختامي إنجازا بحد ذاته، لا سيما وأنه صعد للتو إلى دوري المحترفين من دوري الدرجة الأولى، ووجد نفسه في نهائي بطولة، وربما يصنع الإنجاز ويتوج باللقب، لأنه ليس لديه ما يخسره، وهو يواجه بطل دوري المحترفين وحامل لقب بطولة درع الاتحاد.

وعمل المدير الفني للجليل عيسى العلاونة، على إيجاد توليفة بين اللاعبين القدامى والجدد الذين استقدمهم قبل المشاركة ببطولة الدرع، ويملك مجموعة متجانسة من اللاعبين أصحاب الخبرة أمثال عمار البطاينة وعامر علي كقلبي دفاع، وهناك أيضا الظهيران عاصم القضاة في الميسرة وقصي نمر في الميمنة، وسيعمل صدام الشهابات ولؤي الدردور على ضبط الإيقاع في منطقة العمليات، وعلى طرفي المنتصف سيكون محمد جنيدات وفارس غطاشة، على أن يتقدم سليمان أبو زمع للأمام لإسناد خلدون الخزام.

ومن المتوقع أن يتراجع خط وسط الجليل للمواقع الدفاعية، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة صوب غطاشة أو الخزام، ويملك مدربه العديد من الأوراق البديلة أمثال محمد صياحين، معتز عبيدات، محمد العدوان، عمرو خالد، يحيى البخيت وأحمد ست أبوها.

وسبق أن التقى الفريقان في الدور النهائي لبطولة درع الاتحاد في نسخة العام 1995، حيث تأهل الوحدات والجزيرة والجليل لخوض منافسات الدور النهائي ضمن المجموعة واحدة، فتغلب الوحدات على الجزيرة بنتيجة 2-1، قبل أن يهزم الجليل 2-0.