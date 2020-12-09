الوحدات يسقط مجددا في اختبار الأهلي بدوري “كومهو” الممتاز

عمان – الغد – حسم الأهلي مواجهة “القمة الكلاسيكية” أمام الوحدات “حامل اللقب” بفوزه عليه بنتيجة 93- 76 (النصف الأول 45-35) في اللقاء الذي جمعهما على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الأولى (ذهاب) دوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة.

وكان هاشم عباس اللاعب الأكثر تسجيلا من جانب الأهلي برصيد 21 نقطة مقابل 8 متابعات وتمريرة وستيل، يليه محمد شاهر بتسجيله 20 نقطة مقابل 15 متابعة و4 تمريرات وسرقتين للكرة، فيما كان يوسف أبو وزنة الأكثر تسجيلا من جانب الوحدات برصيد 20 نقطة مقابل 13 متابعة وتمريرتين و3 ستيل، يليه أمين أبو حواس بتسجيله 19 نقطة مقابل 8 متابعات و3 تمريرات.