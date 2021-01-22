سحب قرعة دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي 27 الحالي

كوالالمبور – تدخل كرة القدم على مستوى الأندية عصر جديد من خلال الموسم الأكبر على الإطلاق في تاريخ كرة القدم الآسيوية، حيث يجري سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي عبر تقنية فيديو الاتصال، يوم 27 كانون الثاني/يناير 2021 في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وسط مشاركة 3 أندية أردنية في المنافستين، وفق ما أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة، الجمعة.

ويشارك الوحدات كأول نادي أردني في دوري أبطال آسيا أقوى منافسات الأندية في القارة، بينما يلعب الفيصلي والسلط في كأس الاتحاد الآسيوي.

ويقام سحب قرعة كأس الاتحاد الآسيوي عند الساعة 2:30 ظهراً بتوقيت ماليزيا (توقيت غرينتش +8)، ويليه سحب قرعة دوري أبطال آسيا عند الساعة 4:30 عصراً بتوقيت ماليزيا.

وتشهد كلتا البطولتين مشاركة قياسية من ناحية عدد الأندية خلال نسختي عام 2021، حيث تم إضافة مجموعتين إضافتين، واحدة للشرق وواحدة للغرب، في نسخة دوري أبطال آسيا 2021، وتم توسيع البطولة لتضم 40 نادياً بدلاً من 32.وفي المقابل ارتفع عدد الأندية المشاركة في دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي من 36 إلى 39 نادياً، حيث تم إضافة مجموعة جديدة في منطقة الوسط.

ومن بين الأندية التي تخوض المشاركة الأولى في تاريخ دوري أبطال آسيا، يبرز نادي الوحدات بطل الدوري الأردني، وغوا الهندي، والاستقلال الطاجيكي وصيف بطل كأس الاتحاد الآسيوي مرتين، في منطقة الغرب، وكذلك يونايتد سيتي من الفلبين وتامبنيز روفرز السنغافوري وفيتل الفيتنامي، في مجموعات الشرق.

ويأمل نادي أولسان هيونداي المتوج حديثاً، في أن ينجح بالاحتفاظ بلقب دوري أبطال آسيا، ليكرر إنجاز نادي الاتحاد السعودي الذي توج باللقب عامي 2004 و2005.

ويشار إلى أن الفريق الفائز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2021، سيحصل على فرصة التأهل إلى الأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا 2022.

يمكن مشاهدة سحب قرعة كأس الاتحاد الآسيوي 2021 عند الساعة 2:30 ظهراً بتوقيت ماليزيا عبر الضغط هنا، كما يمكن متابعة سحب قرعة دوري أبطال آسيا عند الساعة 4:30 بتوقيت ماليزيا عبر الضغط هنا.