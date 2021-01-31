الوحدات يطلب 28 ألفا لانتقال ثلجي

عمان – الغد – طلب نادي الوحدات من نظيره السلط، دفع مبلغ 28 ألف دينار(40 ألف دولار)، لانتقال اللاعب يزن ثلجي إلى صفوف فريق السلط في الموسم الكروي المقبل.

وطلب السلط رسميا من الوحدات، انتقال ثلجي، لتجري بعدها مفاوضات شهدت مطالبة الوحدات بـ28 الفا، يتم خصم 10 منها وهي مخصصات لثلجي، على أن يحصل الوحدات فقط على 18 ألفا، فيما يتم الاتفاق بين السلط واللاعب على حصة الأخير.

السلط حاول اقناع الوحدات بتخفيض مطالبه، على أن يقوم بطلب 30 ألف دولار، يتم خصم 11 منها وهي مستحقات اللاعب، وبالتالي حصول الوحدات على 19 الف دولار. – (أخبار النجوم)