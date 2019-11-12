الوحدات يطوي عناد الأهلي وينفرد بالصدارة

أيمن أبو حجلة

عمان- انفرد الوحدات بصدارة دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة، بفوزه أول من أمس على الأهلي بنتيجة 69-68 (النصف الأول 33-31)، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المرحلة الأولى.

المباراة شهدت أحداثا دارماتيكية، وتوقفت مرتين بسبب اعتراضات متكررة من اللاعبين، إضافة إلى قيام جمهور الوحدات برمي قوارير مياه تجاه لاعبي الأهلي الذين بدورهم، رفضوا استكمال اللقاء دون الحصول على حماية أمنيّة لم تكن متوفر ببداية اللقاء.

وكان واضحا رغبة الوحدات في استفزاز لاعب الأهلي محمد شاهر من أجل إبعاده عن مجريات اللقاء بالأخطاء الشخصية، لتنطلق بعدها مجموعة من الأحداث الدراماتيكية في مباراة جماهيرية شهدت حضور عدد كبير من المشجعين، أغلبهم من أنصار الوحدات.

وبهذه النتيجة، يرفع الوحدات رصيده إلى 8 نقاط من 4 انتصارات متتالية، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة واحدة، وكانت المرحلة قد افتتحت أول من أمس بفوز ثمين للجزيرة على الجبيهة بنتيجة 73-72، واختتمت في وقت متأخر من مساء أمس بلقاء جمع الأرثوذكسي مع كفريوبا في صالة الأمير حمزة.

الوحدات 69 الأهلي 68

بدأ الفريقان المباراة بأفضل تشكيلة ممكنة، فتناوب محمود عابدين مع سامي بزيع على صناعة ألعاب الوحدات، وتواجد أحمد حمارشة كلاعب “سمول فوروورد” لديه مهام متنوعة، فيما وقف خلدون أبو رقية إلى جانب السنغالي ابراهيما توماس تحت السلة.

أما الأهلي الذي تخلو تشكيلته من لاعب أجنبي بعد إصابة البوسني جوسيب ميكوليتش، فاعتمد على قدرات مالك كنعان في صناعة الألعاب، وهاني الفرج وموسى العوضي حول القوس، ومحمود ماف الذي قام بمساندة لاعب الارتكاز محمد شاهر.

تعادل الفريقان 5-5، قبل أن يمنح لعوضي وكنعان التقدم للأهلي 10-5، وعانى الوحدات للوصول إلى سلة الأهلي بفضل السد المنيع الذي شكله شاهر أمام توماس، لينتهي الربع الأول بتقدم الفريق الأبيض (15-8).

حاول الوحدات تقليص الفارق ببداية الربع الثاني، لكنه اصطدم بتألق الفرج وشاهر، فتقدم الأهلي 22-14، ليتوقف اللعب فترة من الوقت، حيث طالب لاعبو الأهلي بنقل دكتهم إلى الطرف الآخر للابتعاد عن استفزازات جمهور الوحدات وقيامها برمي قوارير المياه، خصوصا بعد حدوث مشادات دخل الملعب بين توماس وشاهر.

وبعد أن هدأت الأمور، تم استكمال اللعب، فدحل خالد أبو عبود إلى تشكيلة الوحدات، فيما أشرك الأهلي مجدي الغزاوي، وساهمت اختراقات عابدين المثيرة ومتابعات أبو عبود الهجومية، في تقلص الفارق 24-21، قبل أن يحصل شاهر على خطأ شخصي هو الثالث له، ليعبر بغضب أمام الحكام عن امتعاضه من القرار، الأمر الذي دفع الحكام لمنحه خطأ فنيا، وفي طريقه للخروج من الملعب بعدما وصلت عدد إخطائه الشخصية إلى 4، قام توماس باستفزاز شاهر والتصفيق له أمام وجهه بطريقة ساخرة، فتشاحن الإثنان مجددا وكاد الأمر يصل إلى التشاجر بالأيدي، وهو ما أدى لانفعال جمهور الوحدات مجددا ورمي قوارير المياه.

وتدخل الأمين العام للجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة نبيل أبو عطا، لإقناع الأهلي باستكمال المباراة، في وقت اشترط فيه الأهلي تواجد عناصر أمنيّة لتأمين دكته من استفزازت الجمهور، وهو ما تم توفيره، ليتم استئناف اللقاء، ويتحقق التعادل 26-26 بعد ثلاثية بزيع وسلة أبو عبود، وتبادل الفريقان التسجيل، حتى منح أبو رقية التقدم للوحدات بسلة قبل نهاية النصف الأول (33-31).

شاب أداء الأهلي التوتر، واعترض اللاعبون كثيرا على قرارت الحكام، وهو ما أدى لحصول مالك كنعان على 4 أخطاء شخصية، ليضطر المدرب هيثم طليب إلى إراحته، وسجل بزيع ثلاثية وسرق البديل ابراهيم حماتي الكرة وسجل من اخترق ورمية إضافية، ليعود توماس إلى الملعب ويسجل من خارج القوس، فاتسع الفارق إلى 9 نقاط (44-35)، واستمر كذلك حتى نهاية الربع الثالث (47-38).

وعاد شاهر إلى الملعب في الربع الأخير، ليرد على ثلاثية عابدين بسلة، وواخترق مالك بطريقته المعهودة ليسجل نقطتين، قبل أن يخرج من الملعب بالخطأ الشخصي الخامس، ولحق به شاهر بعدما سجل بزيع ثلاثية جديدة (60-48).

لكن بدلاء الأهلي أظهروا تماسكا لافتا وتمكنوا من من تقليص الفارق ببطء، مستغلين في الوقت تراخي أداء لاعبي الوحدات وتأثرهم من الضغط العالي الممارس عليهم، وبعد لحظات من انضمام العوضي لقائمة المبعدين بالأخطاء الخمسة، سجل ماف ثلاثية، ليطلب مدرب الوحدات د. منتصر أبو الطيب وقتا مستقطعا، وكادت المباراة تفلت من يدي الوحدات بعد ثلاثية مبهرة من الغزاوي، لكن الفريق الأخضر تماسك ليحقق الفوز بفارق نصف سلة.

وكعادته تألق عابدين من صفوف الوحدات بإحراز 16 نقطة إلى جانب 9 متابعات و5 تمريرات حاسمة، وأضاف بزيع 15 نقطة وحقق توماس الدبل دبل برصيد 12 نقطة و14 متابعة، فيما اكتفى حمارشة بـ9 نقاط إلى جانب 13 متابعة و4 تمريرات حاسمة.

وفي الجهة المقابلة، كان العوضي أفضل مسجلي الأهلي برصيد 16 نقطة وأضاف كل من شاهر وكنعان 10 نقاط لكل منهما، فيما برز الفرج بإحرازه 8 نقاط إلى جانب 13 متابعة و6 تمريرات حاسمة و3 سرقات للكرة.