الوحدات يظفر بلقب كأس الأردن بالكرة الطائرة

الدرك يتدخل ويعيد النظام للمباراة بدون جمهور

عمان – الغد– ظفر فريق الوحدات بلقب كأس الاردن بالكره الطائره في نسخته ال 16 بعد الفوز على فريق عيرا بنتيجة 3 – 0، بواقع 25- 20, 25- 18, 25- 16 في المباراه النهائية التي جرت مساء الأحد، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

وتوقفت المباراة لحوالي ساعة، بسبب شغب بين جمهور الناديين، قبل أن يتدخل الدرك لتستأنف المباراة بدون جمهور.

وفي ختام المباراه قام نائب سمو رئيسة الاتحاد العميد جهاد قطيشات بتتويج الوحدات وتسليمه كاس البطولة والميداليات الذهبية. بينما تسلم لاعبو عيرا الميداليات الفضية.

يشار إلى أن المباراه تخللها تكريم لاعب المنتخب الوطني للتايكوانو صالح الشرباتي الذي نال فضية الألعاب الاولمبية في طوكيو بوزن تحت 80 كغم.

كما تم تكريم المدير الفني للمنتخب الوطني للتايكواندو فارس العساف.

وقال الناطق الاعلامي لاتحاد اللعبه جهاد قطيشات ان الاتحاد سيجتمع غدا لدراسه التقارير الوارده من مراقب المباراة ومدينة الحسين للشباب، وسيتم اتخاذ قرارات رادعه بحق كل من تسبب في الشغب.