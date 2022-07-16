الوحدات يعبر الجزيرة ويتقدم خطوة مهمة نحو الصدارة -(صور)

مصطفى بالو- اقترب فريق الوحدات خطوة مهمة نحو الصدارة، عندما عبر الجزيرة بنتيجة 4-2، بعد أحداث مثيرة وحضور جماهيري، شهدتها المباراة التي اقيمت مساء السبت، على ستاد الملك عبدالله بالقويسمة، لحساب الجولة 11 من دوري المحترفين لكرة القدم، ورفع رصيده 23 نقطة خلف المتصدر الفيصلي برصيد 25 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام العقبة من الجولة 3، ستقام يوم الجمعة المقبل على نفس الملعب، فيما بقي في المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.

وسجل اهداف أهداف الوحدات مهند ابوطه الثانية 15، أحمد سريوة د.22، محمد أبوحشيش د.26، وفراس شلباية من ركلة جزاء د.75، فيما سجل للجزيرة د.53 ومن ركلة جزاء د.56.

مسلسل الفرص

-تسديدة عامر أبوجاموس ابعدها ابوحشيش من بوابة المرمى الدقيقة 6.

-أبوطه يضع كرة عرضية سددها العوضات مرت بجوار المرمى الجزراوي د.7

-سدد أنس العوضات كرة بتسر مرت بجوار مرمى الجزيرة د.20.

-سدد لاعب الجزيرة بكر كلبونة كرة قوية ردها حارس مرمى الفاخوري بحضور تام د.33

-جملة فنية من بيتانغ إلى سريوة الذي حضرها عرضية أخذها العوضات “عالطاير” فوق مرمى الجزيرة د.41.

-كرة عرضية ارتقى لها ليث حيول بين دفاعات الوحدات، ومرت رأسيته بجوار مرمى الفاخوري د.45.

-خالد عصام يخطف كرة من منتصف الملعب، ويخترق إلى مرمى الجزيرة وتعرض للاعثار ومرت كرته إلى حارس المرمى د.40+3.

-بكر كلبونة يستلم كرة ويحاور خارج المنطقة، ويسدد كرة قوية علت مرمى الفاخوري د.50.

مسلسل الأهداف

-الوحدات: مالبثت أن انطلقت المباراة، حتى وجه الوحدات الكرة صوب ملعب الجزيرة،و كانت الكرة تتهادى أمام ابوطه خارج المنطقة الذي سددها في اقصى الزاوية اليمنى الثانية 15، مسجلا أسرع وأجمل هدف في دوري المحترفين مع مرور 11 جولة.

-أخطا المدافع في اعادة الكرة، خطفها ابوعمارة وواجه الحارس وسدد بقوة ردها الأخير، أمام سريوة التي اعادها في المرمى مسجلا الهدف الثاني للوحدات د.22.

– تمريرة عميقة من سريوة وصلت إلى أبوطه الذي حضرها للمتقدم أبوحشيش، وسددها الأخير زاحفة على يمين حارس مرمى الجزيرة مسجلا الهدف الثالث للوحدات د.26.

-خالد عصام يقتحم منطقة الجزيرة المحرمة وتعرض للاعثار من معتصم الجعبري، أحتسبها الحكم ركلة جزاء، نفذها فراس شلباية على يمين حارس المرمى وليد عصام، مسجلا الهدف الرابع للوحدات د.76.

الجزيرة: عمر قنديل يعكس كرة عرضية على غفلة من دفاعات الوحدات تابعها عامر جاموس في المرمى مسجلا الهدف الأول للجزيرة 53.

-تعرض أحمد أبوشعيرة للاعثار من أحمد سمير في منطقة جزاء الوحدات، احتسبها الحكم ركلة جزاء نفذها عامر جاموس على يمين عبدالله الفاخوري مسجلا الهدف الثاني للجزيرة د.56.

المباراة في سطور

النتيجة: الوحدات 4 الجزيرة 2

الحكام: أحمد يعقوب، أحمد سمارة، قيس خميس، وابراهيم المزاودة رابعا.

العقوبات: محمد الدميري وبيتانغ وخالد عصام (الوحدات)، وخضر الحاج وزيد الزواهرة (الجزيرة)

الملعب: ستاد الملك عبدالله بالقويسمة.

مثل الفريقين:

-الوحدات: عبدالله الفاخوري، دانيال عفانة، مهند خيرالله، محمد أبوحشيش، فراس شلباية، بيتانج، أحمد سريوة(أحمد إلياس)، أحمد سمير، أنس العوضات(عمر مناصرة)، مهند أبوطه(خالد عصام)، ومنذر أبوعمارة.

-الجزيرة: وليد عصام، نور الدين موافي، معتصم الجعبري، زيد الزواهرة، عمر قنديل، خضر الحاج، حمد البلاونة(حسين عبيدات)، عامر جاموس، ليث حبول(أحمد أبوشعيرة)، حمزة الصيفي، بكر كلبونة.

[email protected]