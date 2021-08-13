الوحدات يعترض على قرارات “استئناف” الطائرة

مصطفى بالو



عمان- طالب نادي الوحدات لقاء رئيس اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت الفيصل، وفق ما أكده عضو الهيئة الإدارية للنادي مدير نشاط الكرة الطائرة محمد فاضل، مشيرا إلى أن الوحدات يعترض على قرارات لجنة الاستئناف، ردا على اعتراض النادي على العقباتها التي اتخذتها لجنة النظام والسلوك على خلفية أحداث الشغب التي طالت لقاء نهائي كأس الأردن، والذي جمع الوحدات وعيرا مؤخرا.

ورد فاضل على استفسارات “الغد”، قائلا:” خاطبنا رسميا لمقابلة سمو الأميرة آية بنت الفيصل رئيس اتحاد الكرة الطائرة، وذلك لتوضيح الظلم والقرارات المجحفة التي لحقت بفريق الوحدات على ضوء أحداث نهائي الكأس المؤسفة، والتي نرى فيها ظلما كبيرا على مدرب الفريق محمد نعمان، ولاعبيه الشقيقين يوسف وأحمد خشان، ورغم ما قامت به لجنة الاستئناف من تخفيض عقوبتيهما من حرمان 10 مباريات إلى 3 مباريات، وأبقت على عقوبات نعمان بحرمانه 3 مباريات، إلا أننا نلمس ظلما كبيرا لحق بفريق الوحدات جراء قرارات لجنة الاستنئاف التي لم تنصفه، ولدينا من تسجيلات الفيديو والصور الفوتغرافية التي تثببت صحة ما نطرحه”.

وأضاف:” نعترف بأن الاحداث التي رافقت نهائي الكأس مؤسفة، ويوم حزين كان ي تاريخ الطائرة الأردنية، إلا أننا اذا قارنا اجراء لجنة الاستئناف، عندما ساوت بتخفيض العقوبة عن الشقيقين خشان، أسوة بلاعب عيرا راشد العلوان، رغم أن الأخير قام بالشتم بالألفاظ النابية، والتهجم الجسدي على اللاعبين، ورماهم بلوحات الأرقام الخاصة بتبيدل اللاعبين، وألقى “برميل النفائيات باتجاه ملعب الوحدات، كما أن لجنة السلوك قامت بإلغاء عقوبة رئيس نادي عيرا، رغم أن اعتراضه بالصراخ على رئيس اتحاد اللعبة، واتهامه حكم لمباراة بعدم النزاهة، من المنصة الرئيسة واضحا للعيان، في الوقت الذي قامت ايضا لجنة السلوك بتخفيض عقوبة مساعد مدرب عيرا التي اتخذت بمنعه من دخول صالات الكرة الطائرة لمدة عام، وخفضت إلى 5 مباريات، الأمر الذي جعلنا نشعر بالظلم، ومازاد على ذلك، عدم اجراء اتحاد اللعبة القرعة الخاصة بانطلاق الدوري كالمعتاد، واعتمد على مداورة المباريات ، بشكل أشعرنا باستهداف نادي الوحدات، الذي يعاني من غياب ابرز لاعبيه ومدربه عن أولى مباريات الدوري، مما جعلنا نتخذ هذه الاجراءات، حفاظا على حق نادي الوحدات الذي يعتبر من أعمدة اللعبة، رافد اساس للمنتخبات الوطنية لمختلف الفئات العمرية، ويتشرف بأداء واجبه الوطني تجاه اللعبة والرياضة الأردنية”.