الوحدات يعصف بالأرثوذكسي ويستعيد أفضليته في نهائي السلة

أيمن أبو حجلة

عمان – استعاد الوحدات أفضليته في الدور النهائي من دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة، بفوزه أمس الأربعاء على الأرثوذكسي بنتيجة (النصف الأول 42-35)، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وقدم الوحدات أداء مستقرا على مدار اللقاء، أمتع من خلاله جمهوره الغفير، ليتقدم بانتصارين مقابل انتصار واحد، قبل اللقاء الربع بين الفريقين مساء بعد غد الجمعة، علما بأن السلسلة مكونة من 7 مباريات، يحسمها الفريق الذي يسبق منافسه في تحقيق 4 انتصارات.

ووقف الفريقان دقيقة صمت قبل انطلاق اللقاء، على روح رئيس النادي الأرثوذكسي الراحل فوزي شنودة الذي توفي أمس.

وحقق الوحدات بداية سريعة، وهو الذي أشرك الخماسي الأساسي محمود عابدين وسامي بزيع وأحمد حمارشة وعلي حيدر وخالد أبو عبود منذ البداية، فتقدم 9-2 بعد ثلاثية حمارشة، ما دعا مدرب الأرثوذكسي معتصم سلامة لطلب وقت مستقطع، وهو الذي اعتمد على الخماسي الأساسي المكون من فريدي إبراهيم وعلي الزعبي ويزن الطويل ونيك ستوفر ويوسف أبو وزنة.

وتحسن أداء الأرثوذكسي فليلا لكن دون أن يتمكن من تقليص الفارق حتى أحرز الزعبي ثلاثية وأضاف الطويل سلة، ليدخل بعدها خلدون أبو رقية وإبراهيم حماتي بعد حصول بزيع على الخطأ الثاني، وتحقق التعادل عبر أبو وزنة 18-18، لكن حمارشة أبى إلا أن ينهي فريقه الربع متقدما بتصويبة ثلاثية رغم سلة جديدة من أبو وزنة (21-20).

وشهد النصف الأول من الربع الثاني انخفاضا في معدل التسجيل، ومنح الطويل فريقه التقدم الأول (26-25)، ورد حيدر على سلة استعراضية من فريدي بسلة ورمية إضافية، قبل أن يدون بديل الأرثوذكسي متري بوشة اسمه على لائحة المسجلين، واستعاد الوحدات تقدمه 38-32 بعد ثلاثية عابدين الأولى في اللقاء وفاست بريك ناجح أنهاه بزيع بنقطتين، وواصل تقدمه حتى نهاية الربع مع ثلاثية من بزيع، لينتهي النصف الأول بتقدم الوحدات 42-35.

وبدأ بزيع الربع الثالث من حيث أنهى الثاني، وذلك بثلاثية أضاف إليها اثنتين أخريين، ليمنح الوحدات تقدما مريحا (53-37)، ليطلب الأرثوذكسي وقتا مستقطعا لم يتمكن خلاله من تدارك الأمور، ونجح عابدين في تصويبة متوسطة المدى (59-42)، وواصل أبو عبود تألقه بنقطتين جديدتين، قبل أن يرد حمارشة على ثلاثية ستوفر بمثلها، لينتهي الربع الثالث بتقدم الوحدات بفارق 21 نقطة (68-47).

وسجل عابدين ثلاثية مع بداية الربع الأخير، في ظل انقطاع متواصل لكرات الأرثوذكسي المرتبك، واستمر التقدم المريح للوحدات، في ظل عجر الأرثوذكسي عن إيجاد حلول سريعة، وأظهر الوحدات التزاما عاليا، وبقية متقدما بفارق كبير رغم إراحة حيدر، في وقت لجأ فيه سلامة إلى إراحة فريدي مع استسلامه للفارق الكبير، وواصل بزيع هوايته في اصطياد السلة من خارج القوس (83-55)، ليلجأ بعدها مدرب الوحدات ماز تراخ للأوراق البديلة مثل أحمد الخطيب ونبيل أبو شريخ ومحمد العبداللات وهاشم الزيتاوي.

وبلغت نسبة التسجيل العامة للوحدات 44.9% مقابل 32.2% للأرثوذكسي، فيما كانت نسبة نجاح التصويب من خارج القوس متدنية للفريقين (29.4% للوحدات و16% للأرثوذكسي)، وجمع الوحدات 37 متابعة مقابل 45 للأرثوذكسي، وفقد لاعبوه الكرة 8 مرات فقط مقابل 18 تيرن أوفر على لاعبي الأرثوذكسي.

ونجح الوحدات في استثمار حالات التيرن أوفر على المنافس، فسجل 23 نقطة في هذا السياق مقابل 3 فقط للأرثوذكسي الذي أحرز 12 نقطة من الفرصة الثانية (second chance)، مقابل 10 نقاط للوحدات، وسجل الفريق الفائز 16 نقطة من الفاست بريك مقابل 10 للخاسر، فيما تفوق بدلاء الأرثوذكسي على بدلاء الوحدات بـ12 نقطة مقابل 5.

وأبرز لاعبي اللقاء كان سامي بزيع الذي أحرز 25 نقطة مع 8 متابعات و3 تمريرات حاسمة، وأضاف أبو عبود 16 نقطة وحمارشة 14 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة، وحيدر 14 نقطة و7 متابعات، فيما كان عابدين الوحيد الذي حقق الدبل دبل في اللقاء برصيد 11 نقطة و10 تمريرات حاسمة، أما من صفوف الأرثوذكسي، فكان ستوفر الأبرز تسجيلا برصيد 17 نقطة مع 7 متابعات، وأضاف أبو وزنة 9 نقاط مع 15 متابعة.