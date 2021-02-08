الوحدات يعلن رسميا التعاقد مع المحترف اللبناني زريق

عمان – الغد – اعلن نادي الوحدات رسميا، الانتهاء من اجراءات التعاقد مع المحترف اللبناني أحمد زريق، بانتظار التحاقه بتدريبات فريق كرة القدم، استعدادا للمشاركات المحلية والآسيوية.

وقال الموقع الرسمي لنادي الوحدات في تصريح صحفي نشر مساء أمس الاحد، أن الاجراء الأخير في اتمام صفقة التعاقد مع زريق، كان توقيع رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الوحدات العين وجيه عزايزة على صفقة الانتقال، خلال الاجتماع الذي عقدته الإدارة أمس.

ووقع زريق على كشوفات فريق الوحدات قادما من نادي العهد اللبناني، لينضم إلى المحترف السنغالي عبدالعزيز انداي، استعدادا للمشاركة في منافسات الموسم الكروي المحلي، وبطولة دوري أبطال آسيا. – (بترا)