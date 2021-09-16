الوحدات يعود بالفوز على طريق “السلط” ويتوغل في الصدارة

مصطفى بالو



عمان– عاد الوحدات بفوز ثمين على طريق “السلط”، وتوغل في صدارة دوري المحترفين لكرة القدم برصيد 39 نقطة، عندما فاز بنتيجة 1-0، سجله محمود زعترة د.37 من الشوط الأول، في المباراة التي جرت على ملعب مجمع الأمير حسين بالسلط، ضمن منافسات الأسبوع 17، الذي توقف معه السلط عند رصيد 32 نقطة.

السلط 0 الوحدات 1

الحوار التكتيكي بدا واضحا من توزيعات لاعبي الفريقين على أرض الملعب، وفق افكار مدرب السلط جمال ابوعابد ومدرب الوحدات عبدالله ابوزمع، والتي اتخذات ذات الطريقة 4-4-2، وتغيير بالاسلوب في توزيع المهام، حين اعتمد السلط على قدرات عبيدة السمارنة، محمدالازم في قيادة محور العمليات بالارتكاز، وفق دور دفاعي للسمارنة واخر هجومي للرازم، يلتقي مع تقدم محمد أبوحشيش، وأدهم القريشي، واعطاء سرعة الانطلاق لزيد ابوعابد وبلال الخفيفي، يقابلهما سرعة محمد كلوب بالانضمام غلى وانجا بالهجوم، ثم يتراجع كلوب والخفيفي وزيد الى جانب السمارنة والارزم لتشييد الحواجز الدفاعية مع تثبيت ادهم وابوحشيش باالحالة الدفاعية، لاغلاق المنافذ الى مرمى معتز ياسين، المحمي من قبل رواد ابوخيزران، محمد مصطفى في العمق الدفاعي.

السلط الذي تقدم للهجوم مبكرا، وكاد أن يصيب مرمى الوحدات بعد تسديدة السمارنة التي حولها كلوب ابعدها الفاخوري بتألق، أثار هدوء لاعبي وسط الوحدات الذي تحرك احمد إلياس وأحمد سمير بدوافع ضبط الايقاع من الارتكاز، وتقدم سمير لبناء العمليات خلف الثلاثي أحمد زريق وأنس العوضات ومحمود زعترة خلف عبد العزيز انداي، ويعود إلياس وسمير ، إلى جانب رباعي الدفاع يزن العرب، عبدالله نصيب، فراس شلباية ومحمد الدميري، أمام حارس المرمى الفاخوري، لينطلق الوحدات الى الهجوم ونفذ جملة فنية من سمير الى العوضات، الذي سدد كرة قوية ابعدها ياسين إلى ركنية، وفي انشغال الفريقين بتنظيم العمليات، كان الوحدات يعود بعرضية العوضات الذي وضعها مواتيه أمام إنداين والاخير دكها برأسية متقنة ردها ياسين من على خط المرمى، ورد السلط بهجوم سريع وصلت الكرة من السمارنة إلى الخفيفي الذي سدد كرة قوية اوقفها الفاخوري على دفعتين.

كر وفر سيطر على احداث الربع سريعة من عمر الشوط الاول، فالوحدات يحاول من الاطراف، والسلط يرد بتنويع الحلول حتى وصلت كرة الى الخفيفي الذي اطلق صاروخا اوقفه الفاخوري بتألق، ليرد الوحدات بهجمة سريعة وصلت الى العرب الذي لعبها زاحفة امام المرمى، تابعها زعترة بالمرمى، معلنا تقدم الوحدات عند د.37، وبعدها كان سمير ينفذ ثابتة غمزها نصيب أمسكها ياسين، وكاد زعترة أن يصيب مرمى ياسين للمرة الثانية، عندما وضعته كرة العوضات في مواجهة تامها، إلا أن خبرة ياسين انقذت الموقف على حساب ركنية، ومرت الدقائق الاخيرة والوقت المحتسب بدل الضائع على صفيح ساخن، حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الوحدات بنتيجة 1-0.

“حوار سلبي”

مرت الكرة بترتيبات تكتيكية جديدة مع بداية الحصة الثانية، السلط يبني بهدوء من الخلف، ويحاول ايجاد المساحات لاختراقات ابوعابد وكلوب والخفيفي، وتارة من العمق من خلال بذكاء السمارنة والرازم وراء تحركات وانجا، والاخير وجد نفسه محاصرا من العرب ونصيب بتبادل ادوار الرقابة، فيما الوحدات يكثف من حضوره في وسط الملعب بتراجع الياس وسمير وزريق والعوضات الى منتصف الملعب، بتكاتف مع رباعي الدفاع محاولة امتصاص حماس السلط، وتضييق المساحات والعودة بالهجوم السريع صوب زعترة وإنداي، وعدت الدقائق بهذا السيناريو في اول 15 دقيقة من الحصة الثانية.

وكثف السلط من هجماته، بتميز الرازم وابوعابد والخفيفي في سرعة البناء ورمي الكرة صوب ملعب الوحدات، في محاولة لايجاد الثغرات امام كلوب والمهاجم وانجا، فيما الوحدات يمارس انضباطه بدفاع المنطقة، مما اعطى السلط افضلية الاستحواذ للكرة، لاجبار دفاعات الوحدات على ارتكاب الاخطاء، لكن من دون تهديد فعلي على كلا المرميين، الا بحلول الدقيقة 71 عندما وضعت الكرة الخلفية “دبل كيك” من الياس المهاجم انداي في مواجهة مع ياسين، إلا أن الأخير أمسك الكرة بتألق، ليبدأ ابوزمع بحوار التبديلات التكتيكية، مشركا فادي عوض وخالد عصام ومهند أبوطه، واتبعه بتديلات تكتيكية قصدت التوازن وزيادة القوة الدفاعية من منتصف الملعب، ورد ابوعابد بإشراك عبدالله ذيب ومقداد قصي ومحمد المشة وابراهيم العجارمة، طلبا لتفعيل المنظومة الهجومية.

وتعددت الكرات الركنية لـ”السلطية”،والتي وقفت في ايادي الفاخوري وتخليص الدفاعات، توغل البديل مهند ابوطه من الميسرة، ولعب كرة أمام المرمى تابعها زعترة فوق المرمى، وزادت الاداث إثارة وندية، مع دخول دقائق “حرق الاعصاب” والوقت بدل المبدد، وكسب السلط كرة ثابتة نفذها عبدالله ذيب زاحفة، وتألق الفاخوري في ردها، واجرى ابوزمع تبديلا تكتيكا بإشراك ابراهيم جوابري و سليمان ابوزمع، لتمر الدقائق نحو النهاية بفوز الوحدات بنتيجة 1-0.

المباراة في سطور

النتيجة: السلط 0 الوحدات 1

الأهداف: سجل للوحدات محمود زعترة د.37

الحكام:طاقم سعودي بقيادة سلطان الحربي، هشام الرفاعي، فيصل القحطاني، وشكري الحنفوش.

العقوبات: رواد أبوخيزران (السلط)، أحمد سمير وخالد عصام (الوحدات)

الملعب: ملعب مجمع الأمير الحسين بالسلط

مثل الفريقين:

-السلط: معتز ياسين، رواد أبوخيزران، محمد مصطفى، محمد أبوحشيش، أدهم القريشي، عبيدة السمارنة(ابارهيم العجارمة، محمد الرازم(عبدالله ذيب)، زيد ابوعابد، بلال الخفيفي، محمد كلوب(محمد المشة)، وانجا.

-الوحدات: عبدالله الفاخوري، عبدالله نصيب، يزن العرب، محمد الدميري، فراس شلباية، أحمد الياس، أحمد سمير(إبراهيم جوابري)، أحمد زريق( مهند أبوطه)، أنس العوضات(خالد عصام)، محمود زعترة(سليمان أبوزمع)، وإنداي(فادي عوض).