الوحدات يغض النظر عن صفقة المحترف التونسي

أعلن نادي الوحدات اليوم السبت، غض النظر عن إتمام صفقة التعاقد مع المحترف التونسي حمزة لحمر بسبب خلاف في بنود العقد.

وكان التونسي لحمر وصل إلى عمان الأسبوع الماضي حيث خضع لفحص طبي اجتازه بنجاح، قبل أن يعلن الوحدات اليوم غض الطرف عن إتمام الصفقة.

وقال الوحدات في بيان اليوم : إن هذه الخطوة جاءت ردا على طلب اللاعب لحمر، خلافا لما تم الاتفاق عليه، رفع قيمة عقده إلى 150 ألف دولار، 30 ألف دولار مكافأة الدوري في اللحظة التي خاطبه النادي، لتوقيع العقد وتسليمه المقدم العقد حسب الاتفاق المسبق بين الطرفين مضيفا أنه بناء على ذلك تقرر غض النظر عن إتمام صفقة المحترف التونسي حمزة لحمر.