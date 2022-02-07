الوحدات يفاوض 5 محترفين

مصطفى بالو

عمان- يتريث نادي الوحدات في التعاقد مع محترفين أجانب لتعزيز فريق الكرة الأول، إذ يفاوض النادي 5 لاعبين على سوية عالية، بهدف الوصول إلى اتفاق على كافة التفاصيل مع 3 منهم، اثنان يشغلان مركز الهجوم وآخر يسيتواجد في الخط الخلفي.

وتمضي التفاوضات بشكل سري، بهدف إتمام الصفقات خلال الأيام القليلة المقبلة، التي يهدف من خلالها نادي الوحدات تدعيم صفوف الكرة الطامح بالمنافسة على جميع ألقاب المسابقات المحلية، والذهاب إلى أبعد نقطة في مشاركته التاريخية الثانية في دوري أبطال آسيا، والتي ستنطلق منافساتها يوم السابع من نيسان (إبريل) المقبل، حيث وقع الوحدات في مجموعة تضم السد القطري، الفيصلي السعودي، والفائز من بني ياس الإماراتي وناساف الأوزبكي في ملحق البطولة القارية.

وبحسب المعلومات الورادة إلى “الغد”، فإن المدير الفني للفريق جورفان فييرا نسب بالتعاقد مع 5 أجانب، وترك المجال لمجلس الإدارة من خلال لجنة التعاقدات والمختصين في إدارة المفاوضات، للتفاوض بهدف الوصول إلى 3 لاعبين بحسب الميزانية المرصودة لذلك.

الحوامدة: محترفون بمستوى الطموحات

وكان رئيس النادي رئيس النادي د. بشار الحوامدة، قد صرح في مؤتمر صحفي قبل أيام: “كما أنجز الوحدات صفقة التعاقد مع المدرب والخبير العالمي البرازيلي فييرا وجهازه المعاون، فإن الأجانب الذين ينوي التعاقد معهم، سيكونون على سوية عالية، وبحجم طموحات الوحدات الكبيرة لهذا الموسم، وإدارة النادي أطلقت تلك الوعود قبيل انتخابها، وتعمل بروح الفريق وبشكل احترافي لإنجاز كافة برامجها الانتخابية”.

وعن الحلول المالية في ظل تلبية احتياجات جميع نشاطات النادي، والتي يتقدمها فريق الكرة للمرحلة المقبلة، قال الحوامدة: “يعمل مجلس الإدارة وفق خطوات متناسقة ومنسجمة بهذا الاتجاه، ونبارك لاتحاد الكرة ومدارس التربية الريادية في انجاز صفقة رعاية مسابقات المحترفين، ولدى الوحدات مساع حثيثة لتجاوز العوائق المالية، ولدينا الكثير من الامور في هذا السياق، وننتظر الوقت المناسب للاعلان عنها، والإدارة لديها خططها وتتسلح دائما بقوة دعم محبي ومشجعي الوحدات في مختلف انحاء العالم”.

وحول قرار مجلس الإدارة بمنح نسبة “10 %” لمستقطبي الإعلانات الترويجية في ملعب مجمع النادي بمنطقة غمدان، أجاب: “ما نريده هو أن نشرك أعضاء الهيئة العامة ومحبي وجماهير الوحدات في مساعينا الاستثمارية بمجمع النادي، منطلقين من وفائهم وانتمائهم للقلعة الخضراء، وأيضا لتحفيزهم على مزيد من العمل ضمن قاعدة لكل مجتهد نصيب، لذا اتخذ مجلس الإدارة هذا القرار، للتشجيع على استقطاب المعلنيين، بهدف

رفد خزينة النادي المالية”.

فييرا: لن نستعجل

ملف اللاعبين الأجانب يحظى باهتمام خاص من المدرب فييرا الذي قال في هذا الشأن: “الأجانب مسؤوليتي، ولن أستعجل في هذا الملف، حرصا على استقطاب الأفضل وما يلبي احتياجات الفريق للمنافسات المقبلة، وأبحث عن لاعبين قادرين على إثراء أفكاري وتشكيل إضافة فنية، ولا أريد أن استعجل في استقطاب المحترفين، وبعد فترة وجيزة نجده لا يقدم شيئا للفريق ونضطر إلى فسخ عقده، لذا نتريث في هذا الموضوع بداعي الدقة واختيار الأفضل، ضمن حاجياتنا لتدعيم المنظومتين الهجومية والدفاعية”.

وتابع: “لدي مجموعة مميزة من اللاعبين المحليين، يملكون روح التحدي والإصرار وأشعلنا التنافس فيما بينهم من النواحي البدنية والفنية والذهنية وفق المعلومات والاحصائيات التي يزودها محلل الأداء جو ومدرب اللياقة البدنية هنريكو، والمدربون المحليون رأفت علي وحسن عبدالفتاح ومدرب حراس المرمى، وما يهمنا تقديم توليفة تكون قادرة على إسعاد جماهير الوحدات محليا وقاريا”.