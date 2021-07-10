الوحدات يفقد “البوصلة” ويخسر فنيا وسلوكيا

تيسير محمود العميري

عمان – 7 نقاط خسرها فريق الوحدات في أول 7 مباريات بدوري المحترفين لكرة القدم، جعلته يحتل المركز الرابع برصيد 14 نقطة، خلف الفيصلي والرمثا “17 نقطة” وشباب الأردن “15 نقطة”، ما جعل أنصار الفريق والمتابعين يتساءلون فيما إذا كان الوحدات قادرا على المحافظة على لقبه الذي توج به في الموسم الماضي، وأن ما جرى معه في تلك المباريات كان بمثابة “تنبيه” او “خلل طارئ”، وسرعان ما يتم تصويب الأمر؟.

أول من أمس، خسر الوحدات نقطيا وفنيا وسلوكيا، وتذوق مرارة أول خسارة في الدوري على يد الرمثا في مباراة جرت على ستاد عمان ومؤجلة من الجولة الثانية، ما يشير إلى فشل الفريق في الحصول على أكثر من نقطتين في ثلاث مباريات مع فرق كبيرة، تمثلت بتعادلين سلبيين مع فريقي السلط والحسين إربد والخسارة 1-2 أمام الرمثا.

الوحدات لم يظهر بشكله الطبيعي والمنتظر منذ إستئناف الدوري يوم 26 حزيران (يونيو) الماضي، بعد مشاركة “النشامى” في التصفيات الآسيوية المزدوجة، رغم أن حقق فوزا كبيرا على شباب الأردن 4-1 في الجولة السابعة، لكنه خسر 5 نقاط متتالية في مواجهتيه مع “قطبي الشمال”.

غياب المحترف السنغالي عبدالعزيز إنداي بداعي الاصابة، وكذلك الحال بالنسبة للمدافع طارق خطاب ولاعب الوسط صالح راتب، يؤثر على الفريق بشكل مؤكد، ولكن ليس بمثل هذه الصورة السلبية التي ظهر عليها الفريق وتتنافى مع إمكانياته وجماهيريته والعدد الوافر من اللاعبين الذين إحتار و”حير” المدير الفني عبدالله أبو زمع في كيفية توظيفهم، فظهر الفريق بتشكيلة مختلفة في كل مباراة، وغابت عنه الروح والعزيمة، ورغم أن الفريق أضاع عدة فرص لتحقيق نتائج أكثر إيجابية، الا أنه لم يكن الطرف الأفضل في المباريات الثلاث التي نزف ثلث عدد نقاطها، وكان يمكن أن يخسر أيضا أمام فريقي السلط والحسين.

وشكلت مباراة الرمثا الصدمة الأكبر، ليس لأنها حملت الخسارة الأولى للفريق بالدوري، ولكنها لما تضمنته من أحداث بدأت باحتجاج كبير على قرار الحكم صدام عمارة بإحتساب ركلة جزاء، وبمعزل عن صحة او عدم صحة قرار الحكم، فإن التلويح بالانسحاب من المباراة والاعتراض بشكل مبالغ فيه، أدى إلى توتر أعصاب الفريق قبل توتر أعصاب الحكم والفريق المنافس والجماهير الجالسة على المدرجات.

ضاعت ركلة الجزاء التي نفذها لاعب الرمثا حمزة الدردور، وسجل الوحدات هدف السبق بواسطة إبراهيم الجوابري في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لكنه فقد البوصلة ونقاط المباراة في ربع الساعة الأولى من زمن الشوط الثاني، بعد أن سجل اللاعبان حسان الزحراوي وحمزة الدردور هدفين رائعين وملعوبين من جملتين تكتيكيتين كشفا عن وهن دفاعات الوحدات، وأحقية الرمثا بتحقيق الفوز في ظل تعامله الذكي مع مجريات المباراة.

الا أن “مهرجان” البطاقات الحمراء لم يكن له ما يبرره من كلا الفريقين لاسيما الوحدات، فالحكم أخرج بطاقة حمراء لمدافع الرمثا هادي الحوراني لحصوله على الانذار الثاني، وبمعزل عن تعمد الحوراني إضاعة الوقت بحكم أن فريقه متقدما بالنتيجة، وهذا أمر مألوف في المباريات، الا أن إحتكاك كابتن الوحدات محمد الدميري مع الحوراني بهذا الشكل كلف فريقه خسارة جهده وجهد زميله فادي عوض، وساهم أيضا في خروج لاعب الرمثا حمزة الدردور بالبطاقة الحمراء نتيجة تدخله في المشاجرة وهو على مقاعد الاحتياط، ما يعني إتخاذ عقوبات إضافية بحق اللاعبين المتشاجرين.

والوحدات الذي أبدى رغبة باحضار حكام من الخارج لمباراته مع الفيصلي، المؤجلة من الجولة الثالثة، والمقررة عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء 21 تموز (يوليو) الحالي على ستاد عمان، يقف على مفترق طرق صعب، ورغم أنه سيخوض مباراتين مع الجزيرة وسحاب، الا أن قمة الكرة الأردنية مع الفيصلي، ستكون ذات إعتبارات أكثر أهمية كونها إما تعيد الفريق إلى طريق المنافسة او تبعده أكثر فأكثر عنها.