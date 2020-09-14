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الوحدات يفوز على شباب الأردن بثلاثية بدوري المحترفين

منذ 15 دقيقة

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عمان – الغد – حقق فريق الوحدات فوزا ثمينا على فريق شباب الأردن 3-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين في استاد الملك عبد الله الثاني في مدينة القويسمة ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وسجل أهداف الوحدات أحمد سمير د.(45)، والمحترف السنغالي عبد العزيز نداي د.(55)، إبراهيم الجوابرة د(83)، وسجل هدف شباب الأردن لؤي عمران د.(82).

تصوير: أمجد الطويل 


وبهذه النتيجة يعزز الوحدات صداراته في الترتيب العام للدوري برصيد 15 نقطة، ويبقى فريق شباب الأردن في المركز التاسع  في الترتيب العام للدوري برصيد 5 نقاط.
ويلتقي شباب العقبة “من دون نقاط” مع الرمثا “8 نقاط”، عند الساعة 7.30 مساء في  استاد الأمير محمد في الزرقاء.


يذكر أنه تم تأجيل مباراة الفيصلي والصريح بالجولة السادسة، لتقام عند الساعة 6 من مساء يوم الأحد 25 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في استاد عمان، كما تم تأجيل مباراة الفيصلي والجزيرة بالجولة الخامسة، لتقام عند الساعة 6 من مساء يوم الأربعاء 21 من الشهر المقبل في استاد عمان.

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