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الوحدات يفوز باستفتاء فريق الشهر لمنطقة غرب آسيا وسحاب ثالثا

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – فاز نادي الوحدات في استفتاء فريق الشهر في منطقة غرب آسيا، عن شهر آب (أغسطس) الماضي وذلك بعد التصويت الذي جرى عبر الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وشارك في التصويت أكثر من 62 ألف من قراء الموقع، الذي انتهى أمس السبت.

وحصل الوحدات على نسبة 57.35% من أصوات المشاركين، متقدما على الهلال السعودي الذي جاء في المركز الثاني بنسبة 28.58% وحل سحاب ثالثا، ثم الفيحاء السعودي رابعا.

نادي سحاب

وكان شهر آب  (أغسطس) الماضي قد  شهد انطلاق العديد من المسابقات الكروية المحلية في منطقة غرب آسيا واستمرار بعضها الآخر، في حسن تستعد دول أخرى لبداية الموسم الكروي الجديد قريباً الذي يرصده الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

-(أخبار النجوم)

وكان شهر آب/ أغسطس الماضي شهد انطلاق العديد من المسابقات الكروية المحلية في منطقة غرب آسيا واستمرار بعضها الآخر، في حسن تستعد دول أخرى لبداية الموسم الكروي الجديد قريباً الذي يرصده الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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