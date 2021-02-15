الوحدات يفوز بجائزة فريق الشهر في منطقة غرب آسيا

كوالالمبور – فاز نادي الوحدات الأردني بتصويت الجمهور في استفتاء فريق شهر كانون الثاني/يناير في منطقة غرب آسيا، وذلك بعد منافسة قوية استمرت حتى اللحظات الأخيرة.

وحصل الوحدات على نسبة 41.55% من أصوات المشاركين الذين تجاوز عددهم 55 الف من زوار الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتقدم الوحدات بفارق بسيط أمام الرفاع البحريني الذي حصل على نسبة 35.93% من أصوات المشاركين، في حين جاء تشرين السوري ثالثاً بنسبة 13.73%، وحل النصر السعودي رابعاً والسد القطري خامساً.

وقام الموقع الالكتروني بإطلاق هذه السلسلة الشهرية الجديدة لفريق الشهر، بعد النجاح الكبير الذي حققته سلسلة استفتاء لاعب الشهر في منطقة غرب آسيا.

وتهدف هذه السلسلة لتسليط الضوء على أبرز الفرق التي برزت في الشهر الماضي، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية، من خلال رصد النتائج التي حققتها أو البطولات التي توجت بها.

وسيتم طرح هذه التقارير بصورة شهرية، وذلك في الأسبوع الثاني من كل شهر، حيث يمكن للقراء المشاركة في التصويت للفريق الذين كان الأفضل برأيهم، ويستحق الحصول على لقب “فريق الشهر”.

وشهدت ملاعب كرة القدم في منطقة غرب آسيا، العديد من الأحداث المثيرة خلال شهر كانون الثاني/يناير، حيث تصاعدت الإثارة من أجل حسم ألقاب البطولات المحلية.

في هذا الشهر برز أكثر من فريق حيث قمنا باختيار: الوحدات الأردني والنصر السعودي والشارقة الإماراتي والسد القطري والسيب العماني وتشرين السوري والرفاع البحريني والقوة الجوية العراقي.