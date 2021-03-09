الوحدات يفوز على الفيصلي ويتأهل لنهائي الدرع – صور

عمان – الغد – تأهل فريق الوحدات إلي نهائي بطولة درع اتحاد كرة القدم بعد فوزه على فريق الفيصلي 1- 0 في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.

وسجل هدف الوحدات طارق خطاب د. 59.

تصوير: أمجد الطويل

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة توترا جراء عرقلة لاعب الوحدات أحمد سمير للاعب الفيصلي أحمد العرسان ليطرد الحكم أحمد سيمر ونال العرسان البطاقة الصفراء .

ويلاقي الوحدات عند الساعة 5 مساء السبت المقبل على ملعب الأمير محمد الفائز من مباراة الجزيرة والجليل التي تقام عند الساعة السادسة مساء اليوم على ذات الملعب.

تصوير: أمجد الطويل

تصوير: أمجد الطويل