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الوحدات يفوز على النجمة اللبناني بهدفين نظيفين بكأس الاتحاد الآسيوي

منذ ساعة واحدة
فريق الوحدات

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عمان – حقق فريق الوحدات فوزا ثمينا على فريق النجمة اللبناني 2-0 في المباراة التي أقيمت في لبنان مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الأولى بكأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.
وسجل للوحدات بهاء فيصل وصالح راتب ليرفع الفريق رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة فريقي هلال القدس الفلسطيني والجيش السوري الجاريه حاليا فيما بقي النجمة بدون نقاط.
ويبلغ رصيد فريق الجيش السوري قبل مباراة هلال القدس 8 نقاط حيث يتنافس الجيش والوحدات على صدارة المجموعة.-(بترا)

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