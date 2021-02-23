الوحدات يفوز على سحاب في افتتاح منافسات درع الاتحاد

عمان – الغد – فاز فريق الوحدات على فريق سحاب 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء على ستاد الأمير محمد، في افتتاح منافسات درع اتحاد كرة القدم الـ 34 ، ضمن منافسات المجموعة الأولى

وسجل هدف الوحدات ابراهيم الجوابرة د.83.

وفي اللقاء الثاني يلتقي عند الساعة السادسة وعلى الملعب ذاته، ضمن المجموعة الثانية فريقا الرمثا مع البقعة.

وتختتم الجولة الأولى الأربعاء، حيث يلتقي شباب الأردن مع الجزيرة عند الثالثة عصرا، على ملعب الأمير محمد والجليل مع السلط عند السادسة مساء على نفس الملعب.