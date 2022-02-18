مصطفى بالو

عمان – يقف نادي الوحدات من خلال مجلس إدارته واللجنة القانونية للنادي، على بعد خطوة من استعادة أعضاء الهيئة العامة من أبناء قطاع غزة، والذين حرموا من الترشح والاقتراع في الانتخابات التي جرت في 17 كانون الثاني (ديسمبر) الماضي.

واستفاد الوحدات من قرار رئاسة الوزراء الصادر أول من أمس، بالموافقة على تعديل المادة 8 من نظام ترخيص الأندية والهيئات الشبابية، والتي تقضي بمنح الاستثناء للأندية ذات الطبيعة الخاصة من الشروط المنصوص عليها في البنود (1.2.3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وأعطت وزير الشباب الحق في تشكيل لجنة ومنح هذا الاستثناء للأندية ذات الطبيعة الخاصة.

وينطبق هذا البند على نادي الوحدات، بعد أن حرم أبناء غزة من المشاركة في انتخابات النادي، بسبب المادة 8 من نظام تسجيل وترخيص الأندية والهيئات الشبابية، والتي تحدد شروط العضوية في الهيئة العامة، بما يخص المادة أ وتفرعاتها 1 و2 و3، والتي تقول: “يشترط في عضو الهيئة الهامة، أن يكون أردني الجنسية، غير محكوم بجنحة أو جناية مخلة بالشرف والاخلاق العامة، وألا يكون عضوا في هيئة عامة لأي ناد أو هيئة ذات غايات مماثلة،

خطوة كبيرة

ورد الستشار القانوني لنادي الوحدات المحامي د. رمضان مخلوف على استفسارات “الغد” بهذا الخصوص، قائلا: “ما تحقق من صدور قرار رئاسة الوزراء بالموافقة على تعديل المادة 8 من نظام تسجيل وترخيص الأندية والهيئات الشبابية، يعد خطوة كبيرة ومهمة لنادي الوحدات في استعادة عضوية أبناء قطاع غزة في الهيئة العامة، من خلال منح وزير الشباب الصلاحية بتشكيل لجنة لبحث هذا التعديل وتنفيذه بالنسبة للأندية ذات الطبيعة الخاصة، وفور صدور القرار الرسمي من وزارة الشباب، يحق للوحدات المباشرة في استرجاع عضوية أبناء قطاع غزة ممن لا يحملون الأرقام الوطنية، ولديهم وثائق صادرة من الجهات الرسمية المعنية لهم بهذا الخصوص”.

وأضاف: “نحن في اللجنة القانونية في نادي الوحدات، وفور انتهاء عملية الاقتراع، وانتخاب مجلس الإدارة لنادي الوحدات، كلفنا بتفويض رسمي من قبل مجلس الإدارة برئاسة د. بشار الحوامدة، لمتابعة هذا الملف، والذي وقفت فيه شخصيا عند أدق التفاصيل، لاستعادة حقوق هذه الفئة المهمة من مجتمع نادي الوحدات، في الترشح والاقتراع والمشاركة في انتخابات النادي لاحقا، ولعل اللافت هذه المرة هو صدور التعديل من قبل رئاسة الوزراء، وهو بمثابة تعديل قانوني ملزم وثابت في إجراء وزارة الشباب خلال السنوات المقبلة، بانتظار الصياغة الرسمية من قبل لجنة الوزارة المشكلة بهذا الخصوص”.

الفريق يستعد بالوديات

على صعيد متصل، يواصل فريق الوحدات لكرة القدم استعداده للاستحقاقات المحلية والعربية والقارية، بقيادة المدير الفني البرازيلي جورفان فييرا، حيث توقف في محطة شباب الأردن الودية مؤخرا، من خلال اللقاء الذي اقيم على ملعب الأخير بمنطقة غمدان، وانتهى لصالح المضيف بهدف وحيد سجله خالد الدردور من علامة الجزاء.

ومن المنتظر أن يلتحق التونسي حمزة لحمر بتدريبات الفريق اليوم، وذلك بعد أن اجتاز الفحوصات الطبية التي أجريت له بإشراف طبيب الفريق د.مؤيد عمر مؤخرا، حيث جاء التعاقد مع لحمر وفق تنسيب المدير الفني للفريق فييرا، تبعا لامكانات اللاعب وسيرته الذاتية، حيث يجيد اللعب في صناعة الألعاب والطرفين وخلف المهاجم، تمهيدا لمشاركة الفريق في أولى استحقاقات الموسم الكروي الحالي، من خلال بطولة درع اتحاد الكرة والتي يواجه فيها الوحدات فريق معان في الرابع والعشرين من شباط (فبراير) الحالي.