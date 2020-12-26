الوحدات يقترب من حسم لقب دوري المحترفين – صور

عمان – الغد – اختتمت الجمعة ، منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري المحترفين 2020.

وحقق الوحدات فوزه على الحسين 2-0، عبر لاعبه إبراهيم الجوابرة، ليواصل شق طريقه بثبات نحو التتويج باللقب بعد أن وسع فارق النقاط الذي يفصله مع أقرب مطارديه الجزيرة إلى 9 نقاط.

وكان الجزيرة تعرض لخسارة قاسية أمام السلط 0-5، لتتقلص حظوظه في المنافسة على اللقب، مع تبقي 4 جولات فقط من عمر البطولة.

سجل أهداف الفوز للسلط كل من أحمد اسريوة ورواد أبو خيزران من ركلتي جزاء، زيد أبو عابد، محمود زعترة وأحمد الترابي.

وتغلب الرمثا على مستضيفه شباب الأردن بهدف وحيد من إمضاء يوسف أبو الجزر.

كما شهدت بقية المباريات تعادل الفيصلي مع شباب العقبة 2-2، سجل للفيصلي أحمد عرسان والسنغالي دومنيك، فيما سجل لشباب العقبة عيسى السباح والبرازيلي أوتيمار.

كما تعادل فريقا سحاب ومعان بدون أهداف، وهي ذات النتيجة التي انتهت بها مباراة الصريح مع الأهلي.

ومع نهاية الجولة، ابتعد الوحدات بصدارة الفرق بعد أن رفع رصيده إلى 44 نقطة، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند 35 نقطة، ثم الرمثا 32، السلط والحسين 24، الفيصلي 23، شباب الأردن 21، معان والصريح 20، شباب العقبة 16، سحاب 15، والأهلي بالمركز الأخير بـ 12 نقطة.

وتقام منافسات الدوري وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، ووفق تعليمات جديدة أقرتها لجنة الطوارئ، لضمان استدامة البطولة، وتحقيق كافة متطلبات السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.