الوحدات يقدم مدربه البرازيلي فييرا

قدم نادي الوحدات، اليوم السبت، المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم البرازيلي جوفان فييرا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي في مقره بحضور رئيس النادي بشار الحوامدة وفييرا وجهازه البرازيلي المعاون الذي يضم جو سيلفانو وكارلوس هنريكو.

وأكد الحوامدة، خلال المؤتمر الصحفي، أن تعاقد الوحدات مع المدير الفني الجديد جاء في ظل السيرة الذاتية الجيدة، وطموحات الوحدات المتمثلة بحصد الألقاب على مختلف الصعد.

وأبدى فييرا، من جهته، إعجابه بنادي الوحدات، مؤكدا تفضيل عرض نادي الوحدات على عدة عروض أخرى.

وشهد المؤتمر الصحفي توقيع فييرا ومساعديه على كشوفات النادي استعدادا للمرحلة المقبلة.