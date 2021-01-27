الوحدات يقر بحقوق السيفي ويؤكد سعيه لتأمينها

عمان – الغد – أقر نادي الوحدات بالحقوق المالية للمحترف التونسي هشام السيفي، الذي غادر عمان للاحتراف في فريق الدرعية السعودي، دون أن يحصل على كامل حقوقه المالية المترتبة على الوحدات.

وقال الناطق الاعلامي لنادي الوحدات محمد غنام في تصريح لـ”الغد” ردا على ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن شكوى قدمها السيفي ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن الوحدات يعترف بحقوق السيفي ولم ينكرها، ولم يسبق للنادي وأن هضم حقوق أحد.

وقال: لم نتلق خطابات رسمية بشأن شكوى السيفي في “فيفا”، قرأنا ذلك فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن في اللجنة المؤقتة حريصون على صرف حقوق جميع الكوادر من لاعبين ومحترفين أجانب ومدربين، وكنا نستعد لتأمين مستحقات المحترف التونسي الذي استعجل الرحيل، بل أنه سارع للتلويح أمام النادي بشكوى في “فيفا”.

واضاف: قام الوحدات بحجز تذكرة سفر للاعب التونسي بعد انتهاء الدوري، للعودة إلى بلاده، ليتفاجأ بمغادرة اللاعب فور انتهاء المباراة الأخيرة، ما دفعنا لاعادة التذكرة التي حجزها النادي، مؤكدا في نفس الوقت أن مستحقات السيفي سيحصل عليها. – (أخبار النجوم)