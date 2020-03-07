الوحدات يقسو على الأهلي ويتصدر .. والصريح يتخم شباك شباب الأردن برباعية

عاطف البزور ومصطفى بالو

عمان- إربد– تصدر فريق الوحدات الترتيب العام لدوري المحترفين لكرة القدم في ختام الجولة الأولى، إثر الفوز الكبير الذي سجله على فريق الأهلي بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، فيما كان فريق الصريح يخرج بفوز مستحق جاء على حساب فريق شباب الأردن وبأربعة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي أقيم على ستاد مدينة الحسن الرياضية بإربد، ليدون الفائزان أول 3 نقاط في رصيديهما.

الوحدات 5 الأهلي 0

ألقت أفضلية الوحدات بظلالها على الأحداث منذ انطلاق الشوط الأول، وقدم المدير الفني للوحدات تشكيلة واقعية الى حد كبير، من خلال ثبات الرباعي طارق خطاب، يزن العرب، محمد الدميري وفراس شلباية، أمام حارس المرمى أحمد عبدالستار، فيما تكفل أحمد ثائر بمحور الارتكاز وتقدم أحمد سمير وابراهيم جوابري وفهد يوسف مثلثا للعمليات الهجومية، خلف المهاجمين هشام الصيفي وانداي عزيز، في الوقت الذي وزع فيه المدير الفني للأهلي أنزور نفش أوراقه طالبا التكاتف الدفاعي، بوجود ميلان جاغوديك، محمد دهشان وخالد الردايدة في العمق الدفاعي إلى جانب المخضرم يزن دهشان، وتكفل وليد زياد، امير باج، وأحمد العواودة بإدارة المناورات الهجومية، ومن أمامهم قيس ابوغوش المطالب بتوفير الإسناد الهجومي لمورات بيكبوف.

مناورات أهلاوية، ومحاولات إعلان الوجود بتنويع الحلول والكرات التي كانت تنتهي عند دفاعات وحارس مرمى الوحدات، فيما تدور ماكينة العاب الوحدات بهدوء، وحسن انتشار وتبادل الأدوار بين اللاعبين في ملعب الأهلي، ليتبادل شلباية وجوابري الكرة في الميمنة، ويعكسها الأخير الى عرضية أخطأ المدافعان ميلان ودهشان في التعامل معها، وتهادت أمام عبدالعزيز انداي الذي تابعها بالمرمى، معلنا تقدم الوحدات عند د.16.

واستمرت المحاولات الوحداتية في ظل تقمص الأهلي الدور الدفاعي في ملعبه، وكانت خطورته في كرتين، الأولى حين أبعد عبدالستار كرة طويلة، وصلت أحمد العواودة الذي حاول إسقاط الكرة التي ذهبت فوق المرمى، وأخرى اخطأ الدفاع في ابعادها تهادت أمام يزن دهشان، وروض الكرة وواجه عبد الستار الذي انقذ الموقف، فيما واصل الوحدات تنويع اختراقه من الأطراف والعمق، ليخترق فهد يوسف ووضع كرة أمام المرمى، سددها أحمد سمير بالعلالي، وبعدها مرر سمير ثابتة خادعة امام المرمى، وسددها الصيفي بأحضان الحارس، وبعدها كان فراس شلباية يسدد كرة ارتدت من الصغير، وتابعها جوابري بجوار المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم الوحدات بنتيجة 1-0.

تعزيز وحداتي

“كلاكيت” مرة ثانية مع انطلاق الشوط الثاني، الوحدات يقدم وثائق اعتماده هجوميا، والاهلي يبحث عن ذاته دفاعيا، ويمر الوحدات بترابط خطوطه، وفاعلية رجال عملياته خاصة من الاطراف، وكانت اولى الكرات الخطرة مع العرضية التي وصلت الصيفي وسددها قوية علت مرمى الصغير، واستمر في بحثه عن تعزيز النتيجة، وهو ما حدث عند الدقيقة 53 عندما تبادل سمير وشلباية الركنية، ووضع سمير الكرة أمام المرمى حاول المدافع عصفور إبعادها، لترتد من التقاء القائم وتصطدم بيزن العرب وتتهادي أمام الصيفي، الذي تابع الكرة بالشباك مسجلا الهدف الثاني للوحدات.

وطرح المدير الفني للوحدات عبدالله أبو زمع يزن ثلجي بدلا من جوابري، ورد المدير الفني للأهلي انزور نفش بإشراك محمد الشيشاني بدلا من وليد زياد، وواصل الوحدات سيطرته على الاحداث وسط انعدام المناورات الهجومية للأهلي، ليضع الدميري كرة طويلة أمام انداي في الميمنة، والذي وضعها زاحفة أمام فهد يوسف الذي اودعها مرمى الأهلي، مسجلا الهدف الثالث للوحدات د.60، ليستنجد بعدها مدرب الأهلي بورقة عون اللوزي بدلا من قيس أبوغوش، وكاد عبد العزيز انداي أن يضاعف الغلة للوحدات برأسية متقنة، إثر عرضية يزن ثلجي إلا أن كرته حادت عن مرمى الأهلي.

وعاد وطلب ابوزمع تنشيط عمليات الوحدات، بإشراك صالح راتب بدلا من أحمد سمير، ويواصل حديث أفضليته وسط ارتياح دفاعات وحارس مرمى الوحدات عبد الستار من المناورات الأهلاوية، ثم عاد ابوزمع وطرح ورقة الواعد مهند سمرين بدلا من فهد يوسف، ورد نفش بإشراك تامر صوبر بدلا من مورات، و”نسخة عن كربون”، للهدف الوحداتي الثالث، جاء الرابع حين كشف مهند سمرين دفاعات الأهلي بكرة عميقة للصيفي، والاخير وضعها زاحفة أمام المرمى، وتابعها يزن ثلجي بالمرمى هدفا رابعا عن د.82، وكان صالح راتب يسجل اجمل أهداف الأسبوع، عندما ارسل تمريرة فراس شلباية من كرة ثابتة، مباشرة من خارج المنطقة في اقصى الزاوية اليمنى لحارس الأهلي د.89، لتنتهي المباراة بفوز الوحدات بنتيجة 5-0.

الصريح 4 شباب الأردن 1

البداية كانت هجومية وسريعة من الفريقين، وظهرت الخطورة منذ الدقيقة الاولى التي اطلق فيها العكش كرة قوية علت المرمى الشبابي، ليرد لؤي عمران بتسديدة ارتدت من الشطناوي قبل ان تبلغ المرمى.

لاعب الصريح علاء حريما (يمين) يسابق لاعب شباب الأردن رزق بني هاني على الكرة أمس – (من المصدر)



الصريح كان الأفضل في الانتشار والاستحواذ على الكرة، بفضل انطلاقات الشطناوي والشهابات والعطار، وتقدم اوليفيرا وايمانويل خلف المهاجم محمد العكش للضغط على دفاعات فريق شباب الأردن، الذي انكمش في المنطقة الدفاعية واعتمد على هجمات معاكسة بين الحين والآخر قادها الرازم والعبادي والريالات، ولم يجد ثنائي الهجوم رزق بني هاني وخالد عصام الإسناد الكافي لتهديد المرمى.

أفضلية الصريح تواصلت مع مرور الوقت، ليترجم محمد العكش افضلية فريقه عندما وضعته تمريرة الشطناوي بمواجه المرمى ليسدد بشباك الشباب هدف التقدم د.11.

وتواصلت محاولات الصريح بعد الهدف وسط ارتباك واضح على اداء فريق شباب الأردن، الذي انفتحت دفاعاته امام الانطلاقات السريعة لايمانويل واوليفيرا ومجدي العطار، الذي اخترق دفاعات الشباب ومرر كرة امام المرمى تابعها اوليفيرا بالشبك الهدف الثاني د.19.

وتحرك شباب الأردن بصورة افضل بعدما تخلص من الصدمة، وشكلت هجمات الفريق خطورة واضحة على مرمى الصريح، وسدد خالد عصام كرة سيطر عليها العثامنة، وتواصلت بعدها محاولات الشباب التي اصطدمت بصلابة دفاعات الصريح التي قادها البطة وحريما.

بالمقابل لجأ فريق الصريح لتهدئة اللعب وتدوير الكرة وسط الميدان والاعتماد على الهجمات السريعة، في محاولة لتعميق جراح الشباب بهدف ثالث وانهاء اللقاء في شوطه الاول.

وشهدت الدقائق الاخيرة صحوة جديدة للشباب، وكاد خالد عصام ان يقلص الفارق لكن العثامنة تصدى ببراعة للكرة ليخرج الصريح متقدما بهدفين دون مقابل.

مزيد من الأهداف

دفع المدير الفني لفريق شباب الأردن بالمحترف كيكي عوضا عن أويس العبادي مطلع الشوط الثاني، واندفع لاعبوه للامام وبدأت ملامح الخطورة تفوح من هجماتهم، التي جاءت منظمة واتضح ذلك من خلال سرعة تحركاتهم في منطقة المناورة ونقل الكرة وايصالها بأقصر الطرق صوب بني هاني وكيكي والريالات، لكن محاولات الشباب افتقرت للجدية والتركيز بعكس محاولات الصريح الذي كاد أن يوسع الفارق لو أحسن مجدي العطار توجيه الكرة التي وصلته من ايمانويل بدقة نحو الشباك، التي اخطأتها كرة العكش. لكن الصريح لم يمنح الشباب مزيدا من الوقت لتنظيم أوراقه من جديد، وكثف طلعاته الهجومية وعاد ووضع مرمى رشيد رفيد في دائرة التهديد المباشر لتشهد د.59 الهدف الثالث للصريح عند طريق نجمه محمد العكش، الذي انطلق خلف كرة طويلة وواجه المرمى ووضع الكرة بهدوء لحظة خروج الحارس.

وكاد كيكي ان يقلص الفارق لكن تدخل المدافع حريما انقذ الموقف، لتميل الالعاب الى الهدوء في ظل قناعة الفريقين بما آلت إليه النتيجة، قبل ان يعود لؤي عمران ويشعل فتيل اللقاء عندما استلم الكرة داخل المنطقة وسدد بقوة بالشباك مسجلا هدفا للشباب د.70، لتتواصل بعدها المحاولات الشبابية وسط تراجع لفريق الصريح في محاولة للحفاظ على النتيجة، وزادت الأعباء على دفاعات الصريح بعد خروج المدافع علاء حريما بالبطاقة الحمراء لتعمده ضرب المحترف كيكي، ليكمل الصريح الدقائق الاخيرة منقوص الصفوف.

ومع ذلك تمكن الصريح من تسجيل الهدف الرابع عن طريق نجمه محمد العكش الذي تابع عرضية العطار وسدد الكرة برأسه داخل الشباك مسجلا الهدف الشخصي الثالث له والرابع لفريقه د.83.

ولم تأت الدقائق المتبقية بجديد ليخرج الصريح بفوز كبير وثمين في بداية المشوار.