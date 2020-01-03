الوحدات يقهر الجبيهة ويبتعد خطوة واحدة عن النهائي

أيمن أبو حجلة

عمان – خطف الوحدات فوزا ثمينا على الجبيهة بنتيجة 75-72 (النصف الأول 32-32) أول من أمس في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة دوري بنك الإسكان لكرة السلة.

وبهذا الفوز، يصبح الوحدات على بعد انتصار واحد من التأهل إلى الدور النهائي، بعدما سبق له التغلب على الجبيهة في المباراة الأولى بالسلسلة، علما بأن الفريقين سيلتقيان مساء غد الأحد، في المباراة الثالثة.

ولعب أمس الأهلي أمام الأرثوذكسي في نصف النهائي الثاني، علما بأن الأول فاز في المباراة الأولى بين الفريقين يوم الجمعة الماضي.

وتتكون سلسلة الدور نصف النهائي من 5 مباريات، ويتأهل إلى الدور النهائي الفريقان اللذان يسبقان منافسيهما في تحقيق 3 انتصارات.

الوحدات 75 الجبيهة 72

بدأ الوحدات المباراة وهو عازم على تحقيق تقدم سريع، بعدما اعتمد المدرب ماز تراخ على الخماسي الأساسي المكون من محمود عابدين في صناعة الألعاب، وسامي بزيع وأحمد حمارشة حول القوس، واللبناني علي حيدر وخالد أبو عبود تحت السلتين.

وتقدم الوحدات سريعا بعد سلتين متتاليتين من أبو عبود (72)، في وقت اعتمد فيه الجبيهة على ثنائيات أحمد عبيد والأميركي غريغوريشون “سليم” ماغي تحت السلة، وحصل هذا الثنائي على دعم مهم من الـ”سمول فوروورد” محمود عمر، فيما تناوب عمار بسطامي مع محمد خلف على صناعة الألعاب.

وواصل الوحدات تقدمه في الربع الأول الذي انتهى في صالحة بنتيجة 17-13، بعدما وصل حيدر للسلة مرتين وأضاف حمارسة نقطتين رد عليهما عبيد بمثلهما.

الأداء كان متكافئا في الربع الثاني، رغم اضطرار مدرب الجبيهة يوسف أبو بكر، على إقحام سلطان بسام بدلا من محمود عمر الذي حصل على أخطاء شخصية مبكرة، فظهر الشد والجذب بين عبيد وحيدر، قبل أن يسجل خلف مرتين متتاليتين من خارج القوس، ليتقدم الفريق الأزرق (26-28)، ويقترب من إنهاء النصف الأول في صالحه، لولا ثلاثية ورمية إضافية لعابدين، رد عليها عبيد بسلة أنهت النصف بالتعادل (32-32).

تبادل الفريقان التسجيل في الربع الثالث، ودخل ماغي أخيرا إلى أجواء اللقاء، من خلال سلسلة من المحاولات الناجحة التي أرهقت سلة الوحدات، ورد خلف على ثلاثية عابدين بمثلها (43-43)، ومنح عمر وماغي التقدم للجبيهة (51-45)، لكن حمارشة نجح في تقليص الفارق بنهاية الربع إلى ثلاث 3 نقاط عبر ثلاثية (51-48).

ولم يختلف الحال في الربع الأخير، حيث تمكن الجبيهة من مجاراة خصمه، قبل أن يتخلف بفارق 6 نقاط بعد ثلاثية بديل الوحدات ابراهيم حماتي، وعاد الجبيهة ليفرض التعادل (69-69) لكن ثلاثية عابدين الأخيرة، صعّبت المهمة على الفريق الأزرق الذي لم ييأس رغم عدم تبقي الوقت الكافي، فسجل عمر ثلاثية، ونجح عابدين في رمية من اثنتين، ليفوز الوحدات بنتيجة 75-72.

المباراة لم ترتق بشكل عام للمستوى المطلوب لا سيما من الناحية الفنية والخططية، فكانت نسبة التسجل العامة متدنية (46.6 % للجبيهة مقابل 34.9 % للوحدات)، وأخفق الفريقان كذلك من خارج القوس (30.8 % للوحدات مقابل 26.7 % للجبيهة)، وجمع الوحدات 46 متابعة، 20 منها هجومية، مقابل 43 متابعة للجبيهة، وفقد لاعبو الجبيهة الكرة 22 مرة، مقابل 13 تيرن أوفر على الوحدات.

وسجل كل من الفريقين 13 نقطة من التيرن أوفر على المنافس، وتفوق الوحدات في التسجيل من الفرصة الثانية (second chance) برصيد 14 نقطة مقابل 11 نقطة للجبيهة، بيد أن الجبيهة كان أفضل في استغلال الفاست بريك بصيد 20 نقطة مقابل 13 للوحدات، ولم يظهر بدلاء الفريقين على الإطلاق (5 نقاط للوحدات ونقطتان للجبيهة).

أفضل لاعبي اللقاء كان نجم الوحدات علي حيدر الذي أحرز 26 نقطة مع 9 متابعات و3 تمريرات حاسمة، وأضاف عابدين 20 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة، وحقق حمارشة الدبل دبل مع 15 نقطة مع 11 متابعة، وكان لافتا اكتفاء سامي بزيع بنقطتين مع نسبة تسجيل عامة بلغت 11.1 %.

في الناحية المقابلة، حقق ماغي الدبل دبل مع 20 نقطة و14 متابعة، وأضاف عبيد 22 نقطة و6 متابعات، بيد أنه فقد الكرة 6 مرات، وسجل عمر 19 نقطة، وقدم عمار بسطامي 10 تمريرات حاسمة.