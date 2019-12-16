الوحدات يلاقي الجبيهة في سلة “بنك الإسكان” الممتاز

أيمن أبو حجلة

عمان– يلتقي الجبيهة مع الوحدات مساء اليوم عند الساعة السابعة، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة الثانية بدوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

ويملك الفريقان في رصيديهما 5 نقاط من فوز وحيد وخسارتين، لكن الجبيهة يتفوق على الوحدات بفارق المواجهات المباشرة، بعدما فاز في المباراة الأولى بنتيجة 98-93، وكانت الجولة الرابعة قد افتتحت مساء أمس بقمة كلاسيكية بين الأهلي والأرثوذكسي.

وتقام المرحلة الثانية بطريقة الدوري (ذهاب وإياب)، ويصار خلالها إلى تحديد المراكز من 1 إلى 4، قبل انطلاق المرحلة الثالثة (الدور نصف النهائي)؛ حيث يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، ويتأهل إلى النهائي الفريق الذي يسبق منافسه في الفوز بـ3 مباريات.

ويأمل الوحدات خلال لقاء اليوم، البناء على الفوز المستحق الذي حققه على الأهلي في الجولة الماضية، بعدما تلقى خسارتين مؤلمتين في أول جولتين.

وأظهرت نتائج الفريق في الآونة الأخيرة، أن المدرب ماز تراخ، مايزال يحتاج لمزيد من الوقت لتطبيق فلسفته وأفكاره الفنية على أرض الملعب، خصوصا في ما يتعلق بالقالب الجماعي للفريق، بعدما غلبت النزعة الفردية على الأداء العام.

ومن المقرر أن يفتقد الوحدات لخدمات لاعب ارتكازه السنغالي ابراهيما توماس، الذي قررت إدارة الوحدات التقدم بطلب رسمي لاستبداله لتعرضه للإصابة، وفقا لما تنص عليه تعليمات المسابقة.

غياب توماس سيكون مؤثرا، أمام فريق يعتمد بشكل مكثف على قوته تحت السلة، ولهذا السبب فإن الحمل سيكون مضاعفا على خالد أبو عبود الذي قدم أداء متطورا في المباريات الأخيرة، إلى جانب قائد الفريق خلدون أبو رقية الذي سيشغل المركز رقم (4).

الوحدات يعتمد بشكل مفرط أحيانا على التقاهم اللافت بين صانع الألعاب محمود عابدين وسامي بزيع، الذي بدوره بدأ يبرز كواحد من أفضل لاعبي الدوري، وهو الذي أحرز 39 نقطة في سلة الأهلي.

يتبادل عابدين الأدوار مع بزيع، ليتمكن هو الآخر من التسجيل بأريحية سواء من التصويب البعيد أو الاختراقات نحو السلة، وتبقى الاستفادة من تواجد أحمد حمارشة الذي تتنوع مزاياه الفنية دفاعا وهجوما، وأرقامه الأخيرة تدل على تكامل أدائه رغم أن المشاهدة على المدرجات أو من خلال الشاشة لا توحي بذلك. الأوراق البديلة حاضرة كذلك؛ حيث يبرز على دكة الوحدات ابراهيم حماتي الذي يستطيع إراحة بزيع عند الحاجة، إضافة إلى هاشم الزيتاوي الذي يتوجب عليه التقليل من ارتكاب الأخطاء الشخصية السريعة إذا ما أراد ترك بصمة له على أداء الفريق.

وفي الناحية المقابلة، تبدو تشكيلة الجبيهة بقيادة المدرب يوسف أبو بكر، قادرة على تكرار الفوز على الوحدات، خصوصا إذا ما تمكنت من استخراج الأفضل من قدرات الثنائي أحمد عبيد وغريغوريشون تحت السلة.

المشكلة الأساسية التي يعاني منها الجبيهة، هي عدم وجود دكة بدلاء قادرة على دعم التشكيلة الأساسية، وهو ما يؤثر على المجهود البدني للفريق ككل، كما أن ارتكاب أي أخطاء مبكرة، يضع الفريق في موقف صعب.

بوجود عبيد وماغي، يتمتع الجبيهة بقوة ضاربة تحت السلة، وهذان اللاعبان يتلقيان المساعدة من لاعب الـ”سمول فوروورد” محمود عمر الذي يفتقد لثبات المستوى، فتارة يقدم مباريات رائعة، وتارة أخرى يختفي عن الأنظار، ويبقى عمار بسطامي من أفضل صانعي الألعاب في المسابقة، وهو الذي يحظى بمساندة مهمة من زميله محمود خلف.