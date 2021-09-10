الوحدات ينافس الهلال السعودي على الأفضل آسيويا

عمان – الغد – دخل فريق الوحدات لكرة القدم في منافسة مع فريق الهلال السعودي، على جائزة أفضل فريق في منطقة غرب آسيا، خلال شهر اب (أغسطس) الماضي.

وينظم الاتحاد الآسيوي تصويتا على موقعه الرسمي،لاختيار الفريق الأفضل خلال الشهر الماضي، حيث يغلق باب التصويت عند الساعة الثامنة من مساء يوم غد السبت.

كما يشارك في السباق نحو لقب الأفضل فريق سحاب، الذي قدم مستويات جيدة خلال الشهر الماضي.

وحتى ظهر يوم أمس، تصدر فريق الهلال السباق، وسط مطارده من فريق الوحدات، فيما حل في المركز الثالث الفيحاء السعودي، ثم سحاب، فيما جاء خامسا وسادسا فريقا تشرين وحطين السوريين ، وحل العين الإماراتي سابعا.

ويشهد الموقع اقبالا على التصويت، ما يعني احتمالية احداث تغييرات على ترتيب الفرق، خلال الساعات المقبلة التي تسبق إغلاق باب التصويت.-(أخبار النجوم)