الوحدات ينافس بقوة في استفتاء أكثر الأندية شعبية في قارة آسيا

عمان – الغد- بعد أشهر من البحث بين أكثر الأندية شعبية في قارة آسيا، حيث جرت المنافسة على مستوى الدول، ثم في المناطق الجغرافية المختلفة، وصلت المنافسة إلى الدور النهائي، كي نحاول التعرف على أكثر الأندية شعبية في قارة آسيا.

وحسب الموقع الالكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأهلت إلى المرحلة النهائية ثمانية أندية تمثل الأجزاء المختلفة في قارة آسيا، حيث ستتنافس من أجل تحديد من سينجح في استقطاب الدعم الجماهيري الأكبر، ويستمر التصويت لغاية يوم الجمعة 1 كانون الثاني (يناير) المقبل.

الاتحاد – سورية

حصل نادي الاتحاد على المركز الثاني في استفتاء أكثر الأندية شعبية في منطقة الغرب، وكان للنادي دور بارز في صناعة كيان الكرة السورية ومثل قطباً مهماً على خريطة المنافسة المحلية وقد ظفر بلقب الدوري في ست مناسبات، بالإضافة لتحقيقه لقب كأس الجمهورية (9) مرات ويعتبر صاحب الرقم القياسي في تلك المسابقة مناصفة مع الجيش.

تأسس نادي الاتحاد في العام 1949 وهو الواجهة الكروية لمدينة حلب وقدم الكثير من الأسماء اللامعة، وقد ظفر في العام 2010 بكأس الاتحاد الآسيوي بعد تغلبه في المباراة النهائية على القادسية الكويتي بركلات الجزاء الترجيحية (4-2) بعد زمن اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

الوحدات – الأردن

حصل نادي الوحدات على المركز الأول في استفتاء أكثر الأندية شعبية في غرب آسيا، وقد تأسس النادي العام 1956، وتأهل إلى دوري الدرجة الأولى (المحترفين حالياً) العام 1975 قبل أن يتوج بلقب الدوري الأول في مسيرته العام 1980.

حقق الوحدات لقب الدوري الأردني 16 مرة ولقب مسابقة الكأس 10 مرات، وتُوج بدرع الاتحاد 10 مرات (رقم قياسي)، كما فاز بلقب بطولة كأس الكؤوس 13 مرة بالاضافة لغيرها من الألقاب والبطولات المحلية، وشارك في عدة نسخ بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لكن التوفيق لم يحالفه بالفوز باللقب.

جوهور دار التعظيم – ماليزيا

صاحب المركز الثاني في استفتاء منطقة آسيان، دون شك يعتبر جوهور دار التعظيم أعظم الأندية الماليزية خلال العصر الحديث، حيث فاز بلقب الدوري 7 مرات في العقد الأخير، إلى جانب الفوز مرتين بلقب كأس ماليزيا، ومرة واحدة بلقب كأس الاتحاد الماليزي، كما كان الفريق الوحيد في ماليزيا الذي يحقق لقب قاري عندما توج بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2015. ومن خلال هذه النجاحات بات النادي يحظى بدعم جماهيري كبير، ليفوز في استفتاء أكثر الأندية شعبية في ماليزيا، عندما حصل على نسبة 34 % من أصوات المشاركين.

بيرسيبوليس – إيران

صاحب المركز الثاني في استفتاء منطقتي الوسط والجنوب، تأسس نادي بيرسيبوليس العام 1963، وهو من أنجح الأندية في إيران مع فوزه بلقب الدوري 13 مرة، ورغم أنه لم يحقق التتويج القاري، إلا أنه بلغ نهائي دوري أبطال آسيا 2018، وعاد ليكرر ذات الأمر هذا العام.

وكان عقد التسعينيات من القرن الماضي من ضمن أعظم فترات النجاح في تاريخ النادي، مع وجود عدد كبير من أفضل النجوم في تاريخ كرة القدم الإيرانية مثل علي دائي وكريم باقري وخوداداد عزيزي ومهدي مهدافيكيا، حيث بلغ الفريق قبل نهائي بطولة الأندية الآسيوية.

بيرسيجا جاكرتا – إندونيسيا

صاحب المركز الأول في استفتاء منطقة آسيان، تأسس نادي بيرسيجا جاكرتا العام 1928، وفاز بلقب الدوري المحلي 11 مرة، وهو يشتهر في كافة أرجاء العالم بالأجواء المثيرة التي تصنعها جماهيره على أرض الملعب.

وتحضر جماهير بيرسيجا في مباريات الفريق بأعداد كبير على ستاد غيلورا بونغ كارنو، وقد سجلت الرقم القياسي في مباريات كأس الاتحاد الآسيوي بمجموع 62,198 متفرج في المباراة أمام هوم يونايتد السنغافوري العام 2018.

شنغهاي شينهوا – الصين

صاحب المركز الأول في استفتاء منطقة الشرق، ورغم التغييرات الكبيرة التي شهدها مشهد كرة القدم في الصين، إلا أن نادي شنغهاي شينهوا بقي من الأسماء التي نجحت في الاستمرار بالمنافسة على مدار 70 عاماً، وهو ما ينعكس على القاعدة الجماهيرية التي تسانده.

ورغم بروز فريق شنغهاي اس آي بي جي في المدينة، ومنافسته القوية على الألقاب، إلا أن شينهوا ما زال يحظى بأغلبية الدعم الجماهيري في المدينة.

سوون بلو وينغز – كوريا الجنوبية

صاحب المركز الثاني في استفتاء منطقة الشرق، هو سوون سامسونغ بلو وينغز، الذي يعتبر من أقطاب الدوري المحلي في كوريا الجنوبية.

وفاز سوون بلقبين على المستوى القاري مطلع الألفية الجديدة، ورغم أنه لم ينجح في الفوز بلقب الدوري المحلي خلال العقد الأخير إلا أنه ما يزال يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في البلاد.

تراكتور – إيران

صاحب المركز الأول في استفتاء منطقتي الوسط والجنوب، نادي تراكتور القادم من مدينة تبريز تأسس العام 1950، وحقق أفضل فترات النجاح خلال العقد الماضي، من خلال مشاركته خمس مرات في دوري أبطال آسيا، وذلك بفضل حصوله ثلاث مرات على المركز الثاني في الدوري وحصوله مرتين على لقب كأس حاذفي. وكانت أفضل مشاركات تراكتور في دوري أبطال آسيا العام 2016، عندما تصدر مجوعته التي كانت تضم النصر وبونيدكور، قبل أن يخسر في دور الـ16 أمام النصر الإماراتي.