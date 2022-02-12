الوحدات ينتظر الأحمر ويفاوض محترفا برازيليا

خالد الخطاطبة

عمان – ينتظر نادي الوحدات، وصول المحترف التونسي حمزة الأحمر، الذي كان يفترض حضوره إلى عمان أول من أمس، قبل أن تجبره الظروف على التأخر، على أمل وصوله خلال اليومين المقبلين.

ووفق المعلومات فقد توصل الوحدات لاتفاق مع المحترف، بانتظار فقط حضوره لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية، ومن ثم التوقيع.

الوحدات دخل أيضا في مفاوضات مع محترف برازيلي، يلعب حاليا في أحد الأندية الخليجية، بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات.

إلى ذلك غادر حسن عبدالفتاح الجهاز الفني لفريق الوحدات، بسبب عدم وجود مسمى له داخل الجهاز، في ظل ارتفاع عدد المدربين الذين حضروا برفقة المدير الفني البرازيلي جوفان فييرا.

ويدرس الوحدات تكليف عبدالفتاح بمهمة في الفئات العمرية في النادي، مع الابقاء على قيمة راتبه الشهري الذي يتقاضاه كمساعد في الفريق الأول.