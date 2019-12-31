الوحدات ينجز مخالصتي الدردور وقنديل.. و”اوزمار” يلتقي لاعبي “الطائرة”

مصطفى بالو

عمان – أنجز نادي الوحدات المخالصتين الماليتين للاعبي فريق الكرة السابقين حمزة الدردور وعمر قنديل، حيث وقع الدرور وقنديل على مخالصتيهما في مقر نادي الوحدات، بحضور أمين السر عوض الأسمر، والمدير المالي بسام شلباية، لينتهي ارتباط اللاعبين رسميا بنادي الوحدات، ويمكنهما اللعب لاحد أندية دوري المحترفين في الموسم المقبل.

وقدر نادي الوحدات ما قدمه الدردور لفريق الكرة، وهو الذي لعب فيه لموسمين سابقين، وشارك الفريق التتويج بلقبي دوري المحترفين ودرع اتحاد الكرة موسم 2017-2018، وكان عقده يمتد للموسم المقبل، مؤكدا اعتزازه باللاعب وتفهم ظرفه العائلي واستجاب لرغبته تكريما له ولنادي وأهالي الرمثا، في الوقت الذي شكر الدردور الوحدات على موقفه، معتزا بجماهير النادي الذي ساندته خلال لعبه للوحدات، في الوقت الذي ثمن فيه الوحدات ايضا ما قدمه عمر قنديل للفريق “الاخضر”، وهو الذي تخرج من فرق الفئات العمرية للنادي وصولا لفري الكرة الأول، ودافع عن قميص الوحدات لـ 10 سنوات سابقة، وشارك زملاءه في تحقيق إنجازات وحداتية في المسابقات المحلية، متمنين لـ”القنديل” التوفيق في حياته الكروية خلال الفترة المقبلة.

تحضيرات فريق الكرة

من جهة أخرى، واصل فريق الكرة الأول تحضيراته من خلال الوجبة التدريبية التي جرت على ملعب مجمع النادي في غمدان أمس، وشهدت مشاركة جميع لاعبي الفريق والقادمين الجدد، حيث التحق بتدريب أمس السوري فهد يوسف بعد انتهاء إعارته لفريق حطين، وكذلك المدافع المحلي عبدالله نصيب الملقب بـ”ديارا”، والذي وقع رسميا على عقده الاحترافي لنادي الوحدات لمدة موسمين أمس، تبعا لتنسيب المدير الفني للفريق عبدالله أبو زمع.

ومن المنتظر أن يلاقي الوحدات فريق دار الدواء مجددا اليوم، بحسب خطة المدير الفني للفريق عبدالله أبوزمع، والتي يوزع فيها بين البناء البدني والتكتيكي، بحيث تنتهي التدريبات بخوض لقائين وديين اسبوعيا، ليستضيف فريق العقبة يوم بعد غد الخميس، بحيث يقام اللقاءان على ملعب مجمع النادي في منطقة غمدان.

وحرص عدد من أعضاء مجلس إدارة الوحدات برئاسة د.بشار حوامدة، على حضور الوجبة التدريبية لفريق الكرة أمس، مؤكدين القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه نادي الوحدات، لتنتهي الوجبة التدريبية بتسليم الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق الكرة الأول، “الجاكيت” الشتوي الخاص بنادي الوحدات، أحد منتجات المتجر الإلكتروني لنادي الوحدات الذي أطلقه مؤخرا.

يذكر أن فريق الكرة يتحضر للسفر إلى الإمارات الإثنين المقبل، لخوض معسكره التدريبي المزمع إقامته في 3 مناطق هناك، خلال الفترة 6-21 كانون الثاني (يناير) الحالي، والذي ساهمت رابطة جماهير الوحدات بالتنسيق مع رئيس النادي حوامدة، بجهود كبيرة لتأمين إقامته، والذي يخوض خلاله الفريق “الأخضر” مباريات ودية مع أندية المقدمة هناك، يهدف من خلالها المدير الفني للفريق عبدالله أبو زمع، صياغة الشكل والتكتيك النهائي للفريق قبيل انطلاق الموسم الكروي 2020 في شباط (فبراير) المقبل.

البرازيلي أوزمار يباشر

باشر المدرب البرازيلي اوزمار مهامه الرسمية مديرا فنيا للكرة الطائرة في نادي الوحدات، ليتولى مهمة جميع فرق النادي لفئات الناشئين والشباب والرجال، وذلك من خلال اجتماعه بلاعبي الكرة بنادي الوحدات أول من أمس، بحضور مدير اللجنة الفنية محمد فاضل وعضو اللجنة ناصر راغب، وأوضح اوزمار خلال الاجتماع، نهجه وأسلوبه التدريبي للاعبين، مستعما إلى وجهات نظرهم، مطالبا الجميع الالتزام والتعاون للتحليق بـ”طائرة” الوحدات صوب المنصات.