الوحدات ينشد التعويض والأهلي لتأكيد أفضليته في “سلسلة النهائي”

خالد العميري

عمان – يتجدد اللقاء بين الأهلي والوحدات، في ثاني مواجهات سلسلة مباريات الدور النهائي من دوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة، عندما يلتقيان عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وكان الأهلي قد حسم نتيجة اللقاء الأول في السلسلة بفوزه على “حامل اللقب” الوحدات بنتيجة (82-65)، علما أن سلسلة مباريات الدور النهائي تتكون من 5 مباريات مفترضة، يحسمها الفريق الذي يسبق منافسه في تحقيق 3 انتصارات.

وفي المقابل، يلتقي الجبيهة مع كفريوبا عند الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم على الصالة ذاتها، في دور تحديد المركزين الثالث والرابع؛ حيث يتطلع الجبيهة لتحقيق الفوز وخطف “الميدالية البرونزية” للمرة الأولى في تاريخه بعدما حقق الفوز في اللقاء الأول (80-76)، علما أنه يفوز بالمركز الثالث من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين من أصل 3 مباريات مفترضة.

الأهلي والوحدات.. بين التأكيد والتعويض

يدخل فريق النادي الأهلي هذه المواجهة، وعينه على تحقيق الفوز الثاني تواليا في السلسلة، للتقرب خطوة إضافية من استعادة لقب الدوري الممتاز، فيما يرنو الوحدات إلى تحسين صورته الباهتة التي ظهر عليها في اللقاء الماضي، أملا بمعادلة السلسلة وإعادة الأمور إلى نقطة الصفر.

ومن المتوقع أن يبدأ “الليث الأبيض” اللقاء، معتمدا على فريدي إبراهيم في صناعة اللعب، والذي كان نجما للقاء السابق محققا “الدبل دبل” بتسجيله 24 نقطة مع 4 متابعات و10 تمريرات حاسمة بفاعلية 26، ويسانده القائد الميداني والعقل المفكر سام دغلس وصاحب الأداء الدفاعي القوي هاني الفرج على الأطراف، فيما سيتولى قائد الفريق زيد عباس والذي حقق “الدبل دبل” في أولى مواجهات سلسلة النهائي بتسجيله 14 نقطة مع 11 متابعة و3 تمريرات حاسمة و2 “بلوك شوت” بفاعلية 19، مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين إلى جانب “القاطرة البشرية” محمد شاهر، الذي كسر عقدته أمام الوحدات، مسجلا 21 نقطة مع 4 متابعات صحيحة وسرقة ناجحة للكرة.

وسيكون “الثنائي” هاشم عباس وعلي الزعبي متاحين للتناوب مع الأساسيين طبقا لمجريات المباراة والرؤية الفنية للمدرب الشاب عبدالله أبوقورة، إلى جانب محمد تكيدك ورعد برغوش ومحمد البدور وسيف علاونة وسلطان الناصر وعلاء الدين.

وفي المقابل، سيتولى محمود عابدين، الذي سجل 15 نقطة مع 3 متابعات و4 تمريرات حاسمة، مهمة قيادة ألعاب الوحدات بالتناوب مع صاحب الأداء الثابت أمين أبوحواس، الذي نجح بتسجيل 24 نقطة مع 6 متابعات وتمريرتين حاسمتين وستيل، وإلى جانبهما نادر أحمد حول القوس، على أن يتولى أحمد حمارشة تقديم المساندة اللازمة للحد من خطورة لاعبي النادي الأهلي تحت السلتين إلى جانب يوسف أبووزنة، الذي حقق “الدبل دبل” في اللقاء الماضي بتسجيله 12 نقطة مع 11 متابعة وتمريرتين حاسمتين وستيل.

وسيكون المدرب يوسف أبوبكر مطالبا بمنح بعض الأسماء الموجودة على دكة البدلاء أدوارا أكبر في اللقاء المقبل، يتقدمهم تامر حبش ومحمود ماف على الأطراف، وموسى بشير في منطقة العمق، كونه اللاعب القادر على مجاراة “الطول الفارع” لمحمد شاهر تحت السلة.

ونجح الأهلي في استثمار حالات التيرن أوفر على الوحدات في اللقاء الماضي، فسجل 20 نقطة مقابل 7 فقط للوحدات، الذي أحرز 4 نقاط من الفرصة الثانية (second chance)، مقابل 12 نقطة للأهلي، الذي سجل 14 نقطة من الفاست بريك مقابل 19 للوحدات، فيما تفوق بدلاء الأهلي على بدلاء الوحدات بـ9 نقاط مقابل 4.

وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام للأهلي في مباراته الماضية أمام الوحدات 46.6 % (34 من 73) مقابل 44.6 % للوحدات من مباراته أمام الأهلي (25 من 56)، فيما بلغت نسبة نجاح تسجيل الأهلي من داخل القوس 57.1 % (24 من 42) مقابل 51.4 % للوحدات (18 من 35)، كما بلغت نسبة نجاح تسجيل الأهلي من خارج القوس 32.3 % (10 من 31) مقابل 33.3 % للوحدات (7 من 21)، وبلغت نسبة نجاح تسجيل الأهلي من الرميات الحرة 44.4 % (4 من 9) مقابل 61.5 % للوحدات (8 من 13)، وبلغ مجموع متابعات الأهلي 39 مقابل 35 للوحدات، و24 تمريرة حاسمة للأهلي مقابل 12 للوحدات، و5 ستيل للأهلي مقابل 4 للوحدات.

الجبيهة وكفريوبا.. بين الحسم والمعادلة

يتطلع فريق نادي الجبيهة إلى تحقيق الفوز في اللقاء الثاني بسلسلة تحديد المراكز، وذلك بغية إحراز المركز الثالث والظفر بـ”الميدالية البرونزية” للمرة الأولى في تاريخه، بينما يأمل كفريوبا بأن يعادل السلسلة ويفرض لقاء فاصلا على المركز الثالث يوم الجمعة المقبل.

ومن المتوقع أن يعتمد د.إبراهيم العصعوص المدير الفني لنادي كفريوبا، على متري بوشة، الذي حقق “الدبل دبل” في اللقاء الأخير بتسجيله 12 نقطة مع متابعة و10 تمريرات حاسمة و3 سرقات للكرة، في قيادة الألعاب بإسناد حقيقي من يزن الطويل صاحب الـ16 نقطة و3 متابعات و6 تمريرات حاسمة في اللقاء الماضي، والقائد الميداني يوسف شتات حول القوس، على أن يتولى “المقاتل” محمد جمال مهمة المتابعة والتسجيل تحت السلتين إلى جانب “السوبر” خالد أبوعبود، والذي حقق “الدبل دبل” في المباراة الأخيرة بتسجيله 15 نقطة مع 18 متابعة و5 تمريرات حاسمة و3 سرقات للكرة و”بلوك شوت”.

وسيكون بمقدور المدرب إبراهيم العصعوص الاعتماد على اللاعبين الاحتياطيين؛ محمد الفرج وغيث الفرج وخلدون جبارة وعلي كنعان وإبراهيم النصر ومصطفى منصور، فيما تحوم الشكوك حول جاهزية أحمد الخطيب للمشاركة، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الكاحل في اللقاء الماضي الذي جمع بين الفريقين في سلسلة تحديد المراكز.

وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن يجدد مدرب الجبيهة سيف البيطار اعتماده على قدرات مالك كنعان في صناعة اللعب بإسناد من “المتألق” محمود عمر، الذي حقق “الدبل دبل” في اللقاء الماضي بعد تسجيله 15 نقطة مع 13 متابعة وتمريرة وسرقة للكرة، وأحمد عبيد صاحب الـ29 نقطة و9 متابعات و4 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة و2 “بلوك شوت” على الأطراف، على أن يتولى “المخضرم” خلدون أبورقية مهمة المتابعة تحت السلتين إلى جانب “البلدوزر” علي جمال، والذي حقق “الدبل دبل” في اللقاء الأخير، بتسجيله 11 نقطة و11 متابعة و3 تمريرات حاسمة و “بلوك شوت”.

وتنحصر خيارات الجبيهة على دكة البدلاء، بوجود اللاعبين، محمد خلف وعمار بسطامي وسند خوالدة وعبدالكريم حاتم وسلطان اللوزي وموسى العوضي -حال كان لائقا للمشاركة.

ونجح كفريوبا في استثمار حالات التيرن أوفر على الجبيهة في اللقاء الماضي، فسجل 17 نقطة مقابل 12 للجبيهة، الذي أحرز 8 نقاط من الفرصة الثانية (second chance)، مقابل 4 نقاط لكفريوبا، الذي سجل 20 نقطة من الفاست بريك مقابل 26 للجبيهة، فيما تفوق بدلاء كفريوبا على بدلاء الجبيهة بـ26 نقطة مقابل 21.

وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام للجبيهة في مباراته الماضية أمام كفريوبا 41.2 % (28 من 68) مقابل %35.4 لكفريوبا من مباراته أمام الجبيهة (29 من 82)، فيما بلغت نسبة نجاح تسجيل الجبيهة من داخل القوس %53.5 (23 من 43) مقابل 44.4 % لكفريوبا (20 من 45)، كما بلغت نسبة نجاح تسجيل الجبيهة من خارج القوس 20 % (5 من 25) مقابل 24.3 % لكفريوبا (9 من 37)، وبلغت نسبة نجاح تسجيل الجبيهة من الرميات الحرة 76 % (19 من 25) مقابل %42.9 لكفريوبا (9 من 21)، وبلغ مجموع متابعات الجبيهة 51 مقابل 48 لكفريوبا، و21 تمريرة حاسمة للجبيهة مقابل 26 لكفريوبا، و7 ستيل للجبيهة مقابل 10 لكفريوبا.