الوحدات ينشد الحسم في مواجهة سحاب.. و”ديربي الشمال” يجمع الرمثا والحسين

عاطف البزور

عمان – يبحث فريق الوحدات عن الفوز في مواجهته مع فريق سحاب، التي تقام عند الساعة 4 مساء اليوم على ستاد عمان، في مستهل الجولة 19 من دوري المحترفين لكرة القدم، أملا في حسم الصراع لى اللقب بشكل مبكر.

ويتصدر فريق الوحدات فرق الدوري برصيد 44 نقطة، وبات بحاجة إلى 4 نقاط على الأكثر للظفر باللقب للمرة 17 في تاريخه، في حين يبحث سحاب “الحادي عشر برصيد 15 نقطة”، عن مزيد من الفرص لتجنب الهبوط إلى الدرجة الأولى.

ويسعى الرمثا “32 نقطة” إلى مشاركة الجزيرة على المركز الثاني ولو بشكل مؤقت، عندما يلتقي جاره الحسين “24 نقطة” في “ديربي الشمال”، عند الساعة 6.30 مساء اليوم على ستاد الحسن.

وتتواصل المباريات يوم غد، حيث يلتقي فريقا شباب العقبة “16 نقطة” وشباب الأردن “21 نقطة”، عند الساعة 4 مساء على ستاد الأمير محمد، بينما يلتقي فريقا السلط “24 نقطة” والصريح “20 نقطة”، عند الساعة 6.30 مساء على ستاد عمان.

وتختتم الجولة 19 يوم الخميس المقبل، إذ يلتقي فريقا الأهلي “12 نقطة” والفيصلي “23 نقطة”، عند الساعة 4 مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني، فيما يلتقي فريقا معان “20 نقطة” والجزيرة “35 نقطة”، عند الساعة 6.30 مساء اليوم على ستاد عمان.

الوحدات * سحاب

قدم السلط خدمة كبيرة للوحدات بعد ان هزم الجزيرة المطارد الوحيد وأوقف تقدمه، وهذه الخدمة التي قدمها السلط تجعل الوحدات يبدأ بالاحتفالات منذ الآن.

ويسعى الوحدات للحسم وعدم ترك أي مجال للمفاجآت، حيث تمتلك كتيبة المدرب عبدالله ابو زمع جميع مقومات الفوز بالمباراة، نظرا لتكامل الصفوف في جميع المراكز خصوصا وان التنوع الهجومي بالفريق يخدم خطط المدرب في ايجاد الحلول، رغم ان الفريق يفتقد لأهم أوراقه الهجومية المتمثل بالمحترف السنغالي عبدالعزيز نداي، الا ان البديل جاهز بوجود هشام السيفي وابراهيم الجوابرة ومن خلفهما احمد سمير وصالح راتب واحمد الياس وفهد البوسف.

بدوره يسعى سحاب لخطف الفوز او الخروج بنقطة التعادل، التي تخدم تطلعاته في احياء آماله بالابتعاد عن شبح الهبوط، ورغم صعوبة المهمة الا ان سمير رجا ومحمد العدوان واسامة سريوة وخلدون الخزامي ويزن النعيمات لديهم القدرة والطموح بتحقيق المراد.

الرمثا * الحسين

غالبا ما يحمل لقاء “الديربي” بين قطبي الشمال طابع القوة والندية، وفيه يقدم نجوم الفريقين وجبة دسمة تشبع رغبات الجماهير، خاصة وأن كل منهما يسعى للوصول لهدف محدد ويبحث عن الفوز والحصول على كامل النقاط.

فنيا تبدو كفة الفريقين متساوية الى حد يجعل من الصعب التنبؤ بنتيجة المباراة.. الرمثا الذي يعاني من غيابات مؤثرة في جميع خطوط اللعب، يعتمد على حيوية خط وسطه بقيادة عامر

ابو هضيب وسائد الخزاعلة ومحمد ابو زريق ومجد الزعبي، وقدرة الثنائي محمد الزعبي وماجد عثمان على استغلال الفرص المتاحة.

في حين يركز فريق الحسين على سرعة انطلاقات محمد موالي ومايكل وقدرة نزار الرشدان وطنوس والسرحان على توفير الخيارات المناسبة وباسناد فعال من النوايشة

وابو طعيمة.