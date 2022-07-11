الوحدات ينفرد بوصافة دوري المحترفين بفوزه على الحسين اربد

انفرد الوحدات في وصافة ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم، بعد فوزه خارج دياره على مستضيفه الحسين إربد بهدف نظيف، في اللقاء الذي جرى اليوم على ستاد الحسن الدولي في مدينة اربد، لحساب الجولة العاشرة من البطولة.

وسجل لاعب الوحدات منذر أبو عمارة هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 25، بعد أن استلم كرة طولية من منتصف الملعب من زميله أحمد سمير، مراوغا حارس مرمى الحسين محمود الكواملة، ووضع الكرة في الشباك.

ورفع الوحدات رصيده من النقاط إلى النقطة 20 وحيدا في المركز الثاني، فيما تجمد الرصيد النقطي للحسين عند النقطة 17 وفي المركز الثالث.

وتختتم مباريات الجولة العاشرة مساء اليوم، بلقاء وحيد يجمع مغير السرحان والرمثا على ستاد الأمير محمد عند الساعة الثامنة والنصف مساء.