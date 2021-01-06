الوحدات يهدي لقب “المحترفين” للجماهير ويبحث ترتيبات خاصة للتتويج

مصطفى بالو

عمان – أهدت منظومة نادي الوحدات، فوز فريق الكرة بلقب دوري المحترفين للموسم الكروي 2020، وللمرة السابعة عشرة في تاريخ النادي، إلى الجماهير الوحداتية التي كانت “الغائب الحاضر” في إنجاز فريق الكرة وانتصاراته.

وتكلل مجهود فريق الكرة في الفترة الماضية، بضمان التتويج باللقب قبل جولتين على نهاية الدوري، بعد فوز الوحدات على الجزيرة بهدف صالح راتب أول من أمس، ما عزز صدارة الفريق بجمعه 50 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أقرب المطاردين الرمثا والجزيرة (38 نقطة لكل منهما).

وتحدث رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة الثانية لنادي الوحدات العين وجيه عزازة في تصريحات خاصة لـ”الغد”، قائلا: “فوز فريق الكرة بلقب دوري المحترفين قبل اسبوعين من انتهاء المنافسات، هو تتويج لجهود عمل الإدارات السابقة التي تعاقبت على نادي الوحدات، وواصلت الهيئتين الإداريتان المؤقتتان، مسيرة العمل والانجاز في نادي الوحدات، ليستمر حضوره وانجازاته الكروية في الكرة الأردنية”. وأضاف: “نبارك لنادي الوحدات، وجماهيره العريضة في كل مكان، بفوز فريق الكرة بلقب الدوري، الانجاز الذي جاء بعد مخاض عسير وظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا العالمية، وأحيي كوادر فريق الكرة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين، الذين دافعوا عن ألوان الفريق بصدق وانتماء، وتوجوا جهودهم بالوصول إلى منصة التتويج للمرة 17 في تاريخ مشاركات الوحدات بدوري كرة القدم المحلي”.

شلباية: أصعب دوري

وقال مدير نشاط الكرة لفريق الوحدات زياد شلباية: “أبارك لجميع أفراد منظومة نادي الوحدات بعد الظفر باللقب الذي نهديه إلى جماهير النادي الوفية، هذه الجماهير التي افتقدناها قسريا في المدرجات بسبب جائحة كورونا، لكنها كانت حاضرة في قلب كل فرد من منظومة فريق الكرة، وتابعتنا بوفاء وإخلاص عن بعد، حتى تحق الانجاز الذي يكمل مسيرة نادي الوحدات في حصد ألقاب المسابقات المحلية التي وصلت إلى 50 لقبا في مختلف المسابقات، وللأمانة فإننا نعتبر أن انجازات نادي الوحدات تأتي من حناجر جماهيره داخل وخارج حدود الوطن”.

ورد شلباية حول أهمية الفوز الذي حققه الفريق على الجزيرة قائلا: “لا شك أن الفوز وأي انتصار قرب الوحدات وأوصله إلى هدفه في نهاية المطاف مهم، وتعامل الفريق بواقعية مع تفاصيل صغيرة يحتاجها في هذا اللقاء، وأحيي الجهاز الفني ولاعبي الوحدات، لأنهم قدموا “شخصية البطل” وكانوا على قدر مسؤولية اللعب للوحدات وشعاره من أول المنافسات وحتى الجولة العشرين، وساهموا في تمهيد الطريق لثنائية ألقاب الموسم 2020 (الدوري ودرع الاتحاد)، لكن بكل صراحة اعتبر فوز الفريق على الرمثا في الجولة 16 بنتيجة 1-0، من أهم انتصارات الفريق التي مهدت الطريق نحو اللقب، فلو خسر الفريق تلك المباراة، لكانت مهمته صعبة بعد تضييق الخناق عليه من قبل المطاردين، لكن وكما أسلفت، المدربون واللاعبون هم صناع الانجاز الذين تحملوا ظروفا صعبة خاصة، وتجاوزوها من أجل حصول الوحدات على اللقب 17″.

وعن التحضيرات لفرحة التتويج باللقب تابع شلباية: “أعدنا ترتيبات خاصة لمراسم تتويج الفريق باللقب، وحرصنا أن تتراعى مع الإجراءات الحكومية الوقائية في ظل تفشي الوباء مجتمعيا، وسنضع هذه الترتيبات على طاولة نقاش مجلس الإدارة في اجتماعه، لفتح قنوات الاتصال والحصول على الموافقات من الجهات المعنية، وما يتقدم احتفالاتنا حرصنا على سلامة الوطن والمواطن، وندعو عبر منبر جريدتكم الغراء، إلى التزام الجماهير الوحداتية بالاجراءات والبروتوكول الصحي وأوامر الدفاع بما يخص التجمعات”.

وحول كيف استعداد الوحدات لمشاركته التاريخية في دوري أبطال آسيا، أجاب شلباية:” بالتأكيد المشاركة التاريخية الأولى لممثل الكرة الأردنية في دوري أبطال آسيا، تحتاج إلى وقفة صادقة من جميع رجال الأعمال ومحبي نادي الوحدات في كل مكان، حيث تعتبر الأمور المالية وقود الظهور المشرف للفريق في المنافسة الأقوى قاريا على صعيد الأندية، والجميع يعي الظروف المالية الصعبة لنادي الوحدات، وما خلفته جائحة كورونا من اثار اقتصادية سلبية على الرياضة والأندية المحلية، وبالتاكيد الهيئة الإدارية ستتدارس هذا الموضوع بعناية، وتفتح قنوات اتصالها بهذا الاتجاه، وما يهمنا وقفة محبي وأنصار النادي من رجال الأعمال كما عودونا في مرات عديدة”.